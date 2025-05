Venezia Comics 2025: oggi l’inaugurazione ufficiale a Forte Marghera

È stata inaugurata ufficialmente, questa mattina, la 12^ edizione di Venezia Comics, il festival del fumetto e della cultura pop di Venezia, che animerà per due giorni, a partire da oggi e fino a domani, Forte Marghera.

A portare i saluti dell'Amministrazione alla manifestazione, organizzata da VeneziaComix, è stata la consigliera comunale, nonché presidente della VIII Commissione Bilancio, Barbara Casarin. Presenti inoltre l'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, il direttore operativo di Vela Spa, Fabrizio D'Oria, il presidente della Fondazione Forte Marghera, Stefano Mondini e Massimo Tonizzo, direttore artistico dell'Associazione VeneziaComix.

Sono inoltre intervenuti alla cerimonia il Console Generale della Repubblica della Corea di Milano, Choi Taehoi, insieme al Viceconsole, Kim Tae Woo e il Console Onorario della Corea del Sud, paese ospite di questa dodicesima edizione del festival, Matteo Marsilli.

"Un evento unico e molto particolare che si svolge nella splendida cornice di Forte Marghera - ha commentato la consigliera Casarin - Come Amminsitrazione ci siamo riappropriati di questi spazi per poi cederli alla cittadinanza, con lo scopo di creare eventi, come questo, che uniscono e danno il senso di appartenenza alla comunità. In questo luogo siamo in famiglia. Tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo evento, augurando ai visitatori due splendide giornate all'insegna della creatività".

Nel corso della cerimonia è stato ricordato che il giorno precedente è stato fatto un sopralluogo con il sindaco, Luigi Brugnaro, per ispezionare tutti gli interventi di restauro portati avanti in questi anni a Forte Marghera, ben raccontati sui pannelli posizionati lungo il viale principale.

La kermesse, che andrà avanti per tutta la giornata di domani, rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, di Vela Spa, di Venezia Unica e di Riff – Rete Italiana Festival del Fumetto, ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, IMG Cinemas, Associazione Tana dei Goblin, Dreamaker eventi, Associazione Fems du Cinema, Associazione Passacinese, MuVe, Ca’ Foscari Venice Short Film Festival e Associazione Tanagura.

Il cuore pulsante del festival resta la mostra mercato del gioco e del fumetto, che ha ampliato ancora di più i suoi spazi con nuovi edifici. Raddoppiata di spazio e di possibilità anche l’area self, che è stata posizionata nuovamente all’aperto con una serie di gazebo che ospitano gli autori indipendenti e le novità del mondo delle autoproduzioni.

