Presentata a Ca' Farsetti l'opera buffa “La Fiera di Venezia”

E' stato presentato, oggi a Ca' Farsetti, il programma dell'opera buffa dal titolo: "La Fiera di Venezia", che andrà in scena al Teatro Goldoni sabato 28 giugno alle ore 18.

Lo spettacolo teatrale, un omaggio al dramma giocoso di Antonio Salieri del 1772, viene riportato alla luce in occasione dell'anniversario dei duecento anni dalla morte del famoso compositore veneto.

A fare gli onori di casa è stata l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, che ha da subito voluto ringraziare il Teatro Goldoni per aver messo a disposizione i suoi spazi per l'esecuzione dell'opera. "Grazie a un lavoro corale e sinergico - ha commentato Mar - riusciamo a far rivivere un'opera che rende omaggio alla nostra Città che ogni giorno dimostra di avere le capacità di accogliere diverse istanze e promuovere svariate realtà culturali e tradizionali".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, gli organizzatori hanno ribadito che l'allestimento di quest'opera ha visto un grande lavoro artistico condiviso: "Il coinvolgimento nella regia dell'attore Gaetano Ruocco Guadagno e la partecipazione di ballerine della scuola Arcobaleno Danza di Venezia, sono un valore aggiunto al taglio coreografico e scenografico scelti".

Un'interpretazione dell'opera in chiave moderna (ambientazione anni '70) che ben si integra con la musica e la trama. Una scelta, è stato sottolineato, che dimostra come l'opera è ancor oggi di intrattenimento e di piacevole ascolto.

Biglietti in vendita online su Vivaticket e in biglietteria del Teatro.