L'intervento dell’assessore Venturini all’inaugurazione della mostra "The Lens of Time"

Questa mattina l’assessore allo Sviluppo economico Simone Venturini ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’inaugurazione della mostra "The Lens of Time", ospitata a Palazzo Flangini, sede della Fondazione di Venezia.

All’evento erano presenti Lorraine Berton, Presidente di ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), Nicola Belli, Vicepresidente ANFAO, Carlo Boffi Farsetti, vice presidente della Fondazione di Venezia e Vittorio Tabacchi, presidente Fondazione Museo dell'occhiale.

"L’occhiale, senza dubbio, ha un forte legame con l’arte, ma è anche profondamente radicato nella nostra storia imprenditoriale, dal Novecento fino alle antiche corporazioni veneziane - ha sottolineato Venturini - Oggi, per il Veneto, rappresenta una delle produzioni di eccellenza, frutto del lavoro di generazioni di imprenditori che ne hanno fatto un settore leader a livello mondiale.

E proprio Venezia, tra le prime a scoprire questa antica arte, da sempre capitale di tecnologia e ricerca, custodisce con orgoglio questa tradizione.

L’occhiale oggi non è solo uno strumento che migliora la vita, ma anche una metafora del nostro modo di vedere il mondo. In una città che riflette su architettura e arte, parlare di occhiali significa unire il DNA produttivo del Veneto con la storia mercantile e creativa di Venezia, tra tradizione e innovazione. Grazie per questa occasione, che celebra insieme passato, presente e futuro".

Realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo dell’Occhiale e con il sostegno di Fondazione di Venezia e Fondazione M9 - Museo del ’900, la mostra ripercorre l’evoluzione dell’occhiale dal XIII secolo alle sperimentazioni contemporanee, presentando oltre 100 pezzi provenienti dalle collezioni del Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore e da due prestigiose raccolte private: quelle dell’ottico veneziano Roberto Vascellari e del designer Lucio Stramare.

L’inaugurazione è stata arricchita dall’intervento dello storico dell’arte Jacopo Veneziani, che ha condotto il pubblico in un percorso dedicato allo “sguardo sull’arte”, e dalla riflessione dell’attrice Martina Colombari sul valore simbolico e culturale dell’occhiale.

"The Lens of Time" rappresenta un’occasione unica per esplorare l’affascinante intreccio tra tecnologia, arte e società, mostrando come un oggetto funzionale si sia trasformato in un’icona di stile e innovazione.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 30 luglio 2025, offrendo a visitatori e appassionati l’opportunità di immergersi in un viaggio attraverso secoli di storia, design e cultura.