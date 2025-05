Premio letterario "Mestre di Narrativa - Racconto breve" la premiazione oggi all’M9

Si è tenuta all'auditorium dell'M9 la cerimonia finale del premio "Mestre di Narrativa - Racconto breve" bandito da “Il Circolo Veneto” e rivolto, in particolar modo, ai giovani autori sul tema “Semplicemente desiderare”. A rappresentare l'Amministrazione era presente l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar.

Il concorso suddiviso in due categorie di età, under 25 e over 25, è stato pensato per stimolare soprattutto la partecipazione degli scrittori più giovani con la collaborazione della Rete biblioteche comunali, gli Istituti superiori della Città Metropolitana di Venezia e la Consulta provinciale degli studenti di Venezia.

"Scrivere è come un foglio bianco, un universo di possibilità da esplorare - ha sottolineato Mar - Ogni parola è un passo, ogni riga un sentiero. Libertà e disciplina, emozione e riflessione si intrecciano in un atto semplice e potente, che trasforma pensieri in idee e dubbi in risposte. Dare forma all’invisibile, lasciando un segno unico: è un privilegio e una responsabilità.

Il Comune di Venezia, con questa iniziativa, conferma il suo impegno per i giovani, promuovendo scrittura e lettura attraverso la nuova Vez, la Rete biblioteche e i progetti scolastici. Il racconto breve, immediato e coinvolgente, è lo strumento perfetto per avvicinarli alla letteratura, partendo dalle sue fondamenta".

Il tema di quest’anno, “Semplicemente desiderare”, è stato scelto per la sua forza evocativa. Gli organizzatori lo definiscono affascinante per la sua natura complessa e sfuggente, cuore segreto e inesplorato dell’animo umano. Riflettere sul desiderio apre una finestra sul futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Per avvicinare gli studenti alla scrittura creativa, è stato attivato un laboratorio dedicato.

I primi 30 elaborati selezionati, pubblicati in un'antologia, sono stati valutati da un gruppo di lettura composto da giornalisti, docenti e professionisti. Una giuria ha scelto 15 lavori per ciascuna categoria d'età, proclamando tre vincitori per sezione con una menzione speciale per ognuna delle categorie.