La presidente Damiano al convegno sulla Convenzione di Istanbul inserito nella Festa dell'Europa a Venezia 2025

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha preso parte, questo pomeriggio all'Auditorium Santa Margherita, al convegno sulla Convenzione di Istanbul dal titolo: "Prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa e il suo impatto negli ordinamenti UE e italiano".

L'evento, inserito nella Festa dell'Europa a Venezia 2025, è stato organizzato tramite la collaborazione del Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari, del Comitato Unico di Garanzia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, del Gruppo d'Interesse SIDI, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, di Ocean, di Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia e del Consiglio d'Europa Ufficio di Venezia.

"Il Comune di Venezia è in prima linea nella lotta contro la violenza di genere, fornendo supporto e promuovendo la sensibilizzazione - ha dichiarato la presidente Damiano - Si tratta di una battaglia di civiltà che richiede l'impegno di tutti, che vede il nostro territorio impegnato grazie anche alla presenza di un Centro Antiviolenza, il primo pubblico a livello nazionale, di cui recentemente abbiamo celebrato il trentennale. Sono molteplici le campagne di sensibilizzazione che vengono sviluppate, nel corso di tutto l'anno, in maniera capillare dalla terraferma, alle isole e al centro storico. E' doveroso ricordare le attività di formazione sviluppate all'interno delle scuole, di uffici pubblici e privati. Abbiamo aperto nuovi sportelli di accoglienza e ascolto che rappresentano dei punti strategici di avvicinamento a tutte quelle donne vittime di violenza. Attraverso queste attività, vogliamo fare in modo che la comunità in generale sia accogliente, in modo tale che la donna possa uscire da una situazione di violenza trovando il coraggio di chiedere aiuto e poter prendere in mano la propria vita. Sono grata a tutte le nostre operatrici che da oltre trent'anni svolgono un'opera eccezionale sul territorio e a tutta la comunità che partecipa a queste iniziative, cercando di essere di aiuto alle donne vittime di violenza".

Durante il convegno sono inoltre intervenuti Giacomo Pasini, direttore del Dipartimento di Economia, Claudia Irti, dottorato in Diritto mercato e Persona, Adalberto Perulli, CUG Università Ca’ Foscari, Tommaso Bortoluzzi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Francesca Vianello, per Europe Direct Venezia Veneto Comune di Venezia e Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

Con l'occasione è stato presentato il volume: "Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention", a cura di Sara de Vido e Micaela Frulli. Un lavoro poderoso, condotto a livello internazionale, multidisciplinare e olistico, che ricostruisce la genesi teorica e giuridica a partire dall'Explanatory Report, i rilievi dei rapporti di monitoraggio svolti dal GREVIO - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e le misure di attuazione nei diversi Paesi membri.