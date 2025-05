Due giorni di festeggiamenti per la 12^ edizione di Venezia Comics, il festival del fumetto e della cultura pop di Venezia, che ieri e oggi ha animato Forte Marghera

Per due giorni il Forte ha accolto migliaia di visitatori arrivati per partecipare alle decine di eventi di Venezia Comics, quali mostre, incontri e dibattiti, allo scopo di stimolare le proprie passioni e sperimentare nuove esperienze. Diverse aree sono state attrezzate per favorire lo scambio di idee e il confronto sul mondo del fumetto e le sue sfumature.

Il clou della seconda giornata è stata la sfilata e la gara di Cosplay, che ha chiuso i due giorni di kermesse sull’area del palco principale.

I primi tre classificati sono stati:

Beatrice C. - Aurora dalla bella addormentata nel bosco; Riccardo P. - Cloud Strife da Final Fantasy 7; Giulia B. - Armatura Zinogre da Monster Hunter.

E' grande la soddisfazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: "Ringrazio le famiglie che hanno scelto di portare i loro figli a passare due giorni di allegria e spensieratezza con noi. Ringrazio i giovani che hanno animato l’evento, mettendo in pratica le loro passioni, mascherandosi e partecipando attivamente alla manifestazione. Inoltre, ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questa kermesse che, posso dire con molto piacere, si è fatta strada tra i grandi eventi cittadini diventando un punto di riferimento qui a Forte Marghera. Come Amministrazione, siamo orgogliosi degli importanti lavori di restauro fatti per migliorare gli spazi del Forte, abbandonati per anni a loro stessi. Abbiamo voluto restituire questi spazi alla cittadinanza che ci sta premiando, passando molte ore qui in nostra compagnia e partecipando alle diverse iniziative. Forte Marghera tornerà ad animarsi anche la prossima domenica 11 maggio, dalle 9 alle 19, con l'evento 'Forte in Fiore'”.

Il cuore pulsante del festival è stata la mostra mercato del gioco e del fumetto, che ha ampliato ancora di più i suoi spazi con nuovi edifici. Raddoppiata di spazio e di possibilità anche l’area self, che è stata posizionata nuovamente all’aperto con una serie di gazebo che ospitano gli autori indipendenti e le novità del mondo delle autoproduzioni.

VeneziaComics rientrava nel palinsesto de “Le Città in Festa”, godendo del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, di Vela Spa, di Venezia Unica e di Riff – Rete Italiana Festival del Fumetto, ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, IMG Cinemas, Associazione Tana dei Goblin, Dreamaker eventi, Associazione Fems du Cinema, Associazione Passacinese, MuVe, Ca’ Foscari Venice Short Film Festival e Associazione Tanagura.