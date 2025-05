Avviso meteo: possibili rovesci e temporali anche di forte intensità da domenica 4 a lunedì 5 maggio

Viste le previsioni emesse da ARPAV, che indicano un aumento dell'instabilità con conseguenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, a partire dalla serata di domani, domenica 4 maggio, e per tutto lunedì 5 maggio, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali.

Si raccomanda di adottare i comportamenti e le precauzioni previste dal Dipartimento della Protezione Civile ai seguenti link:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Mentre, al seguente link è possibile scaricare l'allerta emessa dal Centro Funzionale Decentrato:

https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd