Avviso meteo: possibili rovesci e temporali anche di forte intensità fino alla mattina di martedì 6 maggio

Viste le previsioni emesse da ARPAV, che indicano il permanere delle condizioni di instabilità fino alla prima parte della giornata di domani, martedì 6 maggio, con la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla sia per il rischio idrogeologico per temporali, sia per il rischio idrogeologico.

Si raccomanda di adottare i comportamenti e le precauzioni previste dal Dipartimento della Protezione Civile ai seguenti link:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Mentre, al seguente link è possibile scaricare l'allerta emessa dal Centro Funzionale Decentrato:

https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd