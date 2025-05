Al via “L’Italia delle Regioni”: oggi a Venezia l'inaugurazione ufficiale della 4^ edizione del Festival

E' stato inaugurato ufficialmente, questo pomeriggio, alla Scuola Grande di San Rocco, "L'Italia delle Regioni", il Festival giunto ormai alla sua 4^ edizione che durerà fino a martedì 20 maggio.

La manifestazione, promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto, vedrà arrivare in laguna anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per assistere all'evento di domani, lunedì 19 maggio, a Palazzo Ducale, e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'intervento di martedì 20 al Teatro La Fenice.

Si è partito con la cerimonia ufficiale al Villaggio delle Regioni, in Campo San Polo, quindi il primo evento, alla Scuola Grande di San Rocco, dove a fare gli onori di casa è stato il presidente della Regione, Luca Zaia, seguito dal video messaggio del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e con la chiusura del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Per l'Amministrazione comunale era presente l'assessore allo Sviluppo economico, al Lavoro, nonché al Turismo e alla Coesione sociale Simone Venturini.

Presenti inoltre le massime autorità statali, regionali e militari, tra cui i presidenti di regione, i governatori, i sindaci dei capoluoghi, i parlamentari e i rappresentanti di enti locali.