Domenica ecologica: 23 nuovi alberi in tutte le Municipalità

In occasione della domenica ecologica questa mattina sono stati piantati 23 nuovi alberi nelle sei Municipalità del Comune di Venezia. Nel parco Allende, a Mestre, sono stati messi a dimora due peri da fiore e due tigli selvatici, alla presenza dell'assessore all'Ambiente e del presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo.

Presidenti e consiglieri di Municipalità sono stati impegnati sull'intero territorio comunale. A Marghera, al Parco Catene, i consiglieri di Municipalità hanno preso parte alla piantumazione di un pioppo nero e di tre aceri campestre. A Venezia, nell'area verde di fronte al carcere di S.M. Maggiore, sono stati piantati quattro aceri campestre, presente il presidente della Municipalità accompagnato da alcuni consiglieri. In via Cardinal J. Monico, alla presenza del presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino, sono stati piantati due platani comuni e due cedri. In concomitanza con l'iniziativa di piantumazione, sempre nella Municipalità di Chirignago Zelarino, si è tenuta anche la 5. edizione di “Caschi e caschetti”, la manifestazione riservata agli amanti delle moto e delle bici che quest'anno ha visto in piazza San Giorgio, 12 espositori dare vita alla “Bancarella del collezionista”, mettendo in mostra francobolli, monete, cartoline, oggetti di storia postale, libri antichi, fumetti, militaria. Oltre un migliaio di persone hanno preso parte all'iniziativa alla presenza del presidente della Municipalità e di diverse autorità locali. In mattinata Veritas ha inoltre consegnato gratuitamente ai cittadini le taniche da utilizzare per l'olio usato. Un altro stand è stato riservato al nucleo forestale dei Carabinieri, per far conoscere la sua attività.

Mentre a Favaro Veneto, nell'area della Piastra polivalente accanto alla scuola primaria R. Fucini, sono stati messi a dimora un pioppo nero, un carpino bianco e un acero campestre, all'iniziativa ha partecipato il presidente della Municipalità. Nuove piantumazioni anche nella Municipalità Lido-Pellestrina, un bagolaro, un ciliegio e due gelsi ornamentali sono stati piantati in via Gallo, nel Parco delle Quattro Fontane e in Piazzale Zendrini, presente il presidente. La piantumazione delle nuove alberature di oggi, segue l'attività già portata avanti negli anni dall'Amministrazione comunale nei boschi di Mestre e nei grandi parchi urbani San Giuliano e Albanese

In occasione della domenica ecologica, da questa mattina e fino alle ore 16 di oggi, al Parco San Giuliano vengono consegnate, ai cittadini che hanno fatto richiesta, 1.000 piante forestali certificate, di diverse specie arboree ed arbustive, provenienti dal Vivaio Regionale di Veneto Agricoltura. L'iniziativa del Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi consentirà alla cittadinanza di collaborare con un gesto non solo formale, ma sostanziale, a prendersi cura delle piante e della loro crescita nel proprio spazio verde, così da incrementare il patrimonio arboreo della città.