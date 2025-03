Presentato il cartellone del "Marzo Donna 2025": oltre 120 eventi per celebrare un mese tutto al femminile

E' stato presentato oggi, in conferenza stampa al Municipio di Mestre, il cartellone delle iniziative del "Marzo Donna" che anche quest'anno colorerà, sino ad aprile, di "rosa" la Città. Oltre 120 appuntamenti sparsi su tutto il territorio comunale, promossi dalla Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con le Municipalità e numerose associazioni e istituzioni culturali cittadine.

Un minuto di silenzio in memoria del presidente di Lilt Venezia Carlo Pianon, scomparso negli scorsi giorni, ha preceduto la conferenza. A fare gli onori di casa è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha introdotto le iniziative assieme alle operatrici del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, alle rappresentanti della Commissione delle elette oltre che alle associazioni culturali cittadine partecipanti. Presenti, tra gli altri, l'assessore comunale alla Promozione del territorio e alla Toponomastica, Paola Mar.

"Un'edizione record quest'anno - ha esordito la presidente Damiano - Abbiamo superato ampiamente i 120 appuntamenti grazie ad uno straordinario lavoro di squadra, che ci permette di fare sempre più 'rete'. Sono orgogliosa dei risultati raggiunti ad oggi, pertanto un grande ringraziamento va a ciascuno di voi per il grande contributo dato negli anni e a tutti coloro che si stanno aggiungendo al coordinamento delle iniziative. Con il Marzo Donna vogliamo ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ponendo forte attenzione sulle discriminazioni e sulle violenze di cui ancora oggi le donne sono vittime. Riusciamo a portare in città spettacoli, conferenze, mostre, presentazioni di libri, dei focus sulla salute femminile, manifestazioni sportive, installazioni e diversi progetti artistici che coprono a 360 gradi tutto ciò che valorizza il mondo femminile. Le donne sono il motore della vita e del mondo ed è giusto dedicare a loro questo mese. Quello che mi rende ancora più orgogliosa è vedere che ci sono tanti uomini che vogliono essere coinvolti in queste attività. Con questo Marzo Donna chiuderemo i festeggiamenti del trentennale del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, infatti colgo l'occasione per rinnovare il ringraziamento a tutte le operatrici che da oltre trent'anni aiutano e supportano le donne nei percorsi di uscita dalla violenza. La strada per la parità di genere e il superamento del gender gap, soprattutto in ambito lavorativo, è ancora lunga e in salita".

Damiano ha poi voluto soffermarsi sul concetto dell'empowerment femminile e di quanto importante sia l'indipendenza economica delle donne. "Dobbiamo mettere le donne - ha aggiunto - nelle condizioni necessarie di sentirsi libere di fare le proprie scelte e ciò che più desiderano, scardinando gli stereotipi appartenenti ad un vecchio retaggio culturale. Anche questo significa empowerment femminile, cioè avere la consapevolezza di sè stesse". Tra i tanti temi affrontanti nel corso della manifestazione, grande risalto sarà dato a quelli riguardanti la violenza di genere, come sottolineato da Damiano: "Vogliamo coinvolgere sempre più persone sul territorio e le scuole con lo scopo di proporre riflessioni importanti su questa piaga sociale".

Spettacoli teatrali, concerti, performance artistiche e di danza, rassegne cinematografiche, manifestazioni sportive e culturali saranno presenti in varie sedi per dare voce e spazio all' universo donna in tutte le sue accezioni e sfumature In questa edizione si darà inoltre spazio alla storia e alla tradizione, soprattutto locale - come ribadito durante la conferenza stampa - dove le protagoniste saranno le donne del territorio sia nella rievocazione di eventi passati che nella manifattura di un artigianato locale che si distingue per eccellenza e raffinatezza. Da segnalare, tra le tante iniziative: il 9 marzo ci sarà la Corsa Rosa che scorrerà lungo le vie di Mestre e Marghera, il 13 marzo si terrà il laboratorio di Arteterapia "Avrò cura di te" organizzato dal Centro Antiviolenza. Un'attività creativa e sensoriale rivolta alle famiglie per esplorare e sperimentare cura, reciprocità e crescita. Anche quest'anno, il 2 aprile all'M9, verrà proposta un'iniziativa dedicata ai giovani studenti che rientra all'interno delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, rivolta ai disturbi del comportamento alimentare. Mentre il 28 marzo verrà inaugurato "Il Segno delle Donne", un grande murales dedicato a Morosina Morosini, dogaressa del 1500, imprenditrice e fondatrice di un laboratorio tra i cui tavoli nacquero le prime maestre di un’arte che ha reso famosa Venezia in tutto il mondo: il merletto.

Non mancheranno i momenti di confronto su vari temi, dalla salute alla scienza, dalla politica alla storia, dai diritti al contrasto alla violenza di genere, attraverso incontri, conferenze, spazi informativi. Novità di quest'anno, la collaborazione con l'Associazione culturale Il Filo di Seta e le donne della comunità cinese, che organizzerà, il 4 marzo alle 17.30 al Cento fiori a Venezia, uno spettacolo tematico con l'obiettivo di rinnovare l'antico legame con la storia della Serenissima.

"Tra donne riusciamo a fare squadra - ha dichiarato l'assessore Mar - Sono orgogliosa di supportare, dal punto di vista patrimoniale e della promozione del territorio, le iniziative portate avanti dalla presidenza del Consiglio. Importante inoltre il lavoro che abbiamo fatto in questi anni nella toponomastica femminile, un lavoro trasversale silenzioso fatto in collaborazione con le Municipalità, soffermandoci sulle storie delle donne che hanno fatto la differenze comprendo posti di potere. Quest'anno faremo un'intitolazion a Silvia Businello Toro, poetessa, performer, artista, scrittrice, critico d'arte che ha dedicato tutta la vita all'impegno e alla lotta per i diritti delle donne".

Un mese dunque denso e ricco di momenti di condivisione, anche leggeri e ludici, che vedrà nel cartellone anche attività sportive, corse podistiche, regate e tornei di giochi.

L'intero programma di eventi e proposte si può consultare sul sito internet del Comune di Venezia.