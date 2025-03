Marzo Donna 2025: l'omaggio alla tradizione cinese sul palco del Carnevale in Piazza San Marco

Musica, canti e balli cinesi hanno arricchito il martedì grasso in Piazza San Marco. Questo pomeriggio donne vestite nei tradizionali abiti Hanfu si sono esibite in performance artistiche tipiche della cultura cinese, con una coreografia all'insegna dell'intrattenimento e dello scambio culturale.

Lo spettacolo, che rientra all'interno del ricco calendario di iniziative del Marzo Donna 2025, è stato organizzato dall'Associazione Il Filo di Seta con la partecipazione dei cinesi che vivono in Veneto. L'evento, che ha chiuso anche le celebrazioni del Carnevale di Venezia, ha rappresentato un'occasione per ritrovare un senso di appartenenza culturale in terra straniera, stimolando l'amore per la cultura cinese e la consapevolezza della sua trasmissione alle future generazioni.

A portare i saluti dell'Amministrazione è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha ribadito quanto sia sentita la presenza delle donne della comunità cinese in Veneto. "E' stato un piacere - ha dichiarato - inserire questo evento all'interno delle iniziative del Marzo Donna. Con l'occasione, riscopriamo le tradizioni cinesi in una delle piazze più belle del mondo, consolidando così i rapporti storici e culturali che vedono la Cina e Venezia legate da un rapporto millenario. Si tratta di una nuova collaborazione con la comunità cinese che come Amministrazione ci rende orgogliosi di aver instaurato. Ci auguriamo in futuro di poter organizzare ulteriori iniziative che mettano insieme le donne veneziane con quelle cinesi, con l'obiettivo di promuovere l'artigianalità di altissimo livello di cui anche la Cina è promotrice con le sue stoffe e i tessuti preziosi".

Lo spettacolo si è sviluppato in sei diversi momenti con alternanze di danze, duetti strumentali e interpretazioni di poesie classiche cinesi. Il momento centrale è stato caratterizzato dalla sfilata di 34 donne cinesi vestite sia in abiti tradizionali per tutte le occasioni che in abiti nuziali.

"L'introduzione degli elementi culturali orientali, nell'ambito del Carnevale di Venezia, ha voluto donare un tocco unico a questa festività tradizionale, elevando la sua diversità culturale e conferendo una visibilità straordinaria agli abiti cinesi in Europa", hanno dichiarato gli organizzatori. "Attraverso la sfilata di Hanfu e lo spettacolo di musica, danza e canto - hanno aggiunto - intendiamo mostrare, sotto molteplici aspetti, i modelli, i colori, gli accessori e le caratteristiche estetiche di questo abbigliamento tradizionale, affinché la cultura cinese possa brillare sulla scena internazionale".