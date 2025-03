L'Amerigo Vespucci a Venezia: il saluto della città al veliero più bello al mondo

Questa mattina le acque di Venezia si sono colorate di oltre un centinaio di imbarcazioni rappresentative della città lagunare, offrendo ai moltissimi cittadini, spettatori e appassionati una delle più suggestive immagini di sempre: il grande saluto dall'acqua all'Amerigo Vespucci, la leggendaria nave scuola della Marina Militare Italiana.

L'incantevole corteo acqueo, capitanato dalla maestosa ammiraglia storica "Serenissima", organizzato dal Comune di Venezia in collaborazione con le remiere della città, gli appassionati di voga, i gruppi sportivi, le associazioni di vela e di categoria, i circoli velici, le darsene, con la presenza anche delle barche da lavoro, delle forze dell'ordine e di quelle armate, è partito intorno alle 10:30 da Punta della Salute, arrivando successivamente in Riva San Biasio per omaggiare il veliero più bello al mondo con un alzaremi preceduto dall'Inno Nazionale e dall'Inno di San Marco. A “capitanare” la flotta festante e a scandire i tempi il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto.

Cascate d'acqua, sprigionate da due rimorchiatori, e il suono delle sirene hanno poi concluso il saluto alla nave scuola, che unisce tradizione, orgoglio marinaro e passione per l'acqua. Presenti tutte le imbarcazioni che navigano le acque della laguna, insieme a quelle dedicate alle varie attività sportive acquatiche e non da ultimo, il Moro di Venezia. A bordo della "Serenissima", che ha dato il passo al corteo, c'erano il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il consigliere delegato Giusto.

"Una di quelle immagini e dei momenti che rimarranno scolpiti nella memoria - ha dichiarato Giusto - Sicuramente quello di oggi è stato un evento emozionante. Chi era a bordo delle imbarcazioni a rappresentare la nostra città, i veneziani e la venezianità, può sicuramente dire io c'ero".

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con noi a questa grande festa di chi ama la Laguna e il mare e chi ha collaborato per l’ottima riuscita dell'evento, dalle società partecipate alle forze dell’ordine, dai partner tecnici alla Polizia locale - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - abbiamo così voluto omaggiare l’Amerigo Vespucci e con lei le donne e gli uomini della Marina Militare, che presidiano quel bene prezioso e fondamentale per la vita che è il mare. L’appuntamento per tutti è al Salone Nautico che si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno prossimi".

Le visite all'interno della Vespucci continueranno per tutta la giornata odierna, con la possibilità anche di visitare le aree dell'Arsenale della Marina Militare solitamente non accessibili al pubblico. La nave proseguirà poi il suo tour mediterraneo fino ad arrivare a Genova.