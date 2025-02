L'assessore Pesce alla commemorazione del 80^ anniversario del partigiano Erminio Ferretto

E' stato celebrato questa mattina, a Mogliano Veneto, l'80^ anniversario dell'uccisione del partigiano mestrino Erminio Ferretto da parte delle brigate nere fasciste, avvenuto il 6 febbraio del 1945 in un casolare di Bonisiolo.

Alla cerimonia, promossa dal Comune di Mogliano assieme a quelli di Venezia e Marcon, che si è svolta in via Ferretto (vicino allo stadio comunale) e che ha visto la deposizione di una corona d'alloro al cippo dedicato a Ferretto, hanno partecipato l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce insieme al vicesindaco del comune di Mogliano Veneto, Leonardo Muraro, al presidente del Consiglio comunale di Marcon, Thomas De Rossi e ad altre autorità militari e civili del territorio, oltre che alle sezioni ANPI di Mogliano Veneto, Venezia e Marcon-Quarto d’Altino.

"Il sacrificio di Erminio Ferretto ci ricorda che la democrazia, i diritti e la libertà non sono conquiste scontate - ha dichiarato Pesce - Sono valori che vanno difesi ogni giorno, con il coraggio delle idee e l'impegno civile. L'importanza di ricordare e fare memoria non è solo un dovere morale, ma una necessità per le generazioni future".

Durante la cerimonia è stato fatto un cenno alla storia di Ferretto, nato a Mestre nel 1915 e di professione commesso, antifascista: prima di aderire alla Resistenza e di combattere per la liberazione del Veneto, aveva combattuto nella Guerra di Spagna.