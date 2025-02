Il sindaco Brugnaro riceve a Palazzo Ducale una Delegazione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto, questo pomeriggio a Palazzo Ducale, una delegazione di eurodeputati della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo, guidata dal presidente Borys Budka, che da oggi e fino a mercoledì 26 febbraio sarà in missione in Veneto e Lombardia.

Presenti, tra gli altri, i vicepresidenti italiani della commissione, Elena Donazzan e Giorgio Gori.

La missione si concentrerà anche sulle potenzialità innovative delle nostre regioni, sulla loro competitività e sullo sviluppo sostenibile.