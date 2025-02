Carnevale di Venezia 2025: tutto pronto per la grande festa di Campalto, dove le maschere sono tradizione

E' il paese del Carnevale. Lì dove stelle filanti e maschere sono già appese ai lampioni, pronte per i 5 giorni di festa, da venerdì 28 febbraio a martedì 4 marzo. Campalto torna per il quinto anno a rinnovare, in chiave moderna, i fasti del suo tradizionale Carnevale, con oltre 26 attrazioni, tra carri allegorici e animazioni, che sfileranno domenica 2 marzo, ma pure con gli intrattenimenti per i più piccoli, i dj set, le mostre, la gastronomia e un appuntamento con la dea bendata della ricca lotteria.

"E' una bellissima manifestazione corale, che riesce a coinvolgere tutti i residenti e non solo, un grande esempio e il modo migliore per fare vera comunità. Il carnevale di Campalto migliora di anno in anno e anche per questo 2025 ci aspettiamo grandi cose". Sono state le parole dell'assessore comunale alla Promozione del territorio Paola Mar, alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, questa mattina. Ha parlato del grande lavoro dei cittadini anche il presidente della Municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato: "E' una tradizione che partiva negli anni '70, poi abbandonata, e che i tanti volontari hanno ripreso: un modo per ricordare coloro che iniziarono e che oggi non ci sono più".

Alla presentazione del programma 2025 del Carnevale di Campalto, promosso dall'Associazione civica culturale Pro Campalto, questa mattina in piazza Barche c'erano anche l'amministratore unico di Vela Piero Rosa Salva, che ha invitato tutta Venezia e oltre a prendere parte all'evento "che riesce a mantenere lo spirito del tempo passato, nel quale si respira aria di comunità. Una tradizione che ha saputo rinnovarsi".

Ad illustrare il programma c'era Simone Mestriner, coordinatore generale dell'evento, che ha sottolineato l' impegnativo lavoro di squadra, fatta da associazioni, volontari, uffici comunali. Novità di quest'anno, ha raccontatao, l'angolo western, al parchetto Bepi Checchin, tra saloon e danze country. La festa inizierà venerdì 28 con l'apertura delle giostre in piazzale San Benedetto, sabato verranno aperti i mercatini, il ristoro gastronomico, le mostre al Centro culturale Pascoli. Tra zumba e spettacoli circensi si farà festa fino a sera, in attesa della grande sfilata: "Domenica 2 marzo, alle ore 15: dopo la il corteo iniziale di Harley Davidson in tenuta carnevalesca, la sfilata dei pattinatori e dei trattori d'epoca - ha spiegato Mestriner - partirà la parata con oltre 26 attrazioni tra carri e animazioni".

Campalto è pronta: parcheggi, parcheggi per disabili dietro la chiesa, viabilità. Il paese chiuderà completamente il traffico auto dalle 14.45. Per tutte le informazioni: www.carnevalecampalto.com