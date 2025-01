Polizia locale: misure a tutela della viabilità per la partita di basket tra Umana Reyer Venezia e Hapoel Bank Yahav Jerusalem

In occasione degli allenamenti e della partita di basket tra Umana Reyer Venezia e Hapoel Bank Yahav Jerusalem, valida per il Campionato di Eurolega Basket, e valutata l'attuale delicata situazione politica internazionale, il Comando generale della Polizia locale ha emanato un'ordinanza che dispone dalle ore 8 di martedì 21 gennaio e alle ore 24 di mercoledì 22 gennaio, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione del veicolo sui dieci stalli di sosta a spina di pesce in via Vendramin sul lato “ingresso atleti e personale autorizzato” e gli stalli posti in corrispondenza sul lato opposto.

Testo dell'ordinanza.