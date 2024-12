Venezia FC, Comune di Venezia e Perazza srl insieme per il Calendario Perazza 2025: un progetto che unisce solidarietà, sport e amore per gli animali

Si è tenuta, questo pomeriggio nella sede di Ca' Venezia, la cerimonia di presentazione del progetto che unisce solidarietà, sport e amore per gli animali realizzato da Venezia FC, Comune di Venezia, Enpa Odv e Perazza srl.

Il Venezia FC, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Venezia, è protagonista del Calendario Perazza 2025, un’iniziativa che celebra i valori dello sport, della solidarietà e del rispetto per gli animali. I giocatori del club arancioneroverde, simbolo della città e del suo spirito comunitario, sono al centro di questo progetto benefico, che esprime il forte legame tra il club, il territorio e le sue istituzioni.

A partire da oggi, venerdì 13 dicembre, il calendario è disponibile sul sito ufficiale calendarioperazza.it e negli store ufficiali del Venezia FC di Cà Venezia e Campo S.S. Apostoli. I proventi della vendita sosterranno il reparto di pediatria dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre e le attività delle sezioni ENPA di Venezia e Mira, oltre al rifugio di Mestre.

Grazie all’impegno dei calciatori del Venezia FC, immortalati in scatti che li ritraggono con gli animali dei rifugi Enpa o con i loro amici a quattro zampe, il calendario trasmette un messaggio potente di empatia e responsabilità sociale. La presenza attiva del Comune di Venezia, attraverso il suo patrocinio e il coinvolgimento diretto, rafforza il significato di questa iniziativa per il territorio, confermandola come esempio di collaborazione virtuosa tra sport, istituzioni e realtà locali.

Il progetto di solidarietà che l’agenzia di comunicazione trevigiana Perazza srl porta avanti ormai da otto anni, nelle passate edizioni ha già raccolto oltre 150mila euro e quest’anno si arricchisce della partecipazione del club arancioneroverde, ambasciatore dei valori cittadini e promotore di azioni concrete per la comunità. Con il supporto di aziende venete come DebbyLine per la logistica e Artegrafica e Mega Production come partner tecnici, il progetto garantisce una distribuzione capillare con consegne gratuite in Italia e in Europa.

Alla presentazione è intervenuto il vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Andrea Tomaello. Con lui presenti anche Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager del Venezia FC, Riccardo Perazza, titolare di Perazza srl e Valentina Perin, referente regionale per il Veneto di Enpa Odv.

"Lo sport ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura sociale e familiare e oggi più che mai siamo felici di annunciare questa iniziativa di solidarietà nei confronti del reparto di pediatria dell'Ospedale all'Angelo di Mestre, che vede protagonista il Venezia FC attraverso Enpa e i suoi rifugi e l'amore per gli animali". Queste le parole del vicesindaco Tomaello che ha poi aggiunto: "Lo sport è lo specchio della nostra società, è capace di trasmettere modelli di vita e comportamenti virtuosi. Per questo motivo questa partnership è davvero importante. Il mio ringraziamento e dell’amministrazione va a tutte le persone coinvolte e ai giocatori per essersi messi a disposizione".

"Questa iniziativa - ha dichiarato Antonelli - riflette valori che stanno a cuore al nostro club, che guarda con attenzione non solo al campo, ma anche alle necessità del territorio e della comunità. Parte del ricavato del calendario sarà destinato all'Enpa, per supportare le loro straordinarie attività nella tutela e nel benessere degli animali, e una parte sarà devoluta all'Ulss per contribuire ai progetti a favore della salute pubblica. Ringraziamo il Comune di Venezia per il prezioso supporto a questo progetto e tutti i partner coinvolti per il loro impegno. Crediamo che il calcio possa diventare un motore di sensibilizzazione e un veicolo concreto di aiuto. Invitiamo tutti i nostri tifosi e cittadini a partecipare a questa iniziativa: acquistando il calendario non solo porteranno nelle loro case un simbolo del legame tra sport e solidarietà, ma contribuiranno in modo diretto a cause che toccano la vita di tutti noi".

"Ringrazio i giocatori e il management del Venezia FC - ha commentato Perazza - per l'entusiasmo e la disponibilità immediata che hanno dimostrato verso la nostra iniziativa. Il mio grazie va anche al Comune di Venezia e alle sezioni di Enpa Odv del Veneto che hanno partecipato, dando continuità alla partnership avviata con i primi servizi fotografici dell’edizione 2025. Mi auguro che il Calendario Perazza realizzato in collaborazione con il Venezia FC venga accolto con favore dai tifosi e da tutti coloro che vogliono contribuire a un progetto benefico con obiettivi di solidarietà molto concreti".

Dello stesso tono infine anche il commento di Perin: "Con grande entusiasmo, forti e solidali con la nostra mission abbiamo partecipato al progetto. Mettere insieme mondi apparentemente distanti o che, peggio, rischiano di sembrare estranei tra loro come lo sport, l’arte e gli animali significa per noi saldare culturalmente sensibilità diverse ma in realtà contigue: i valori che devono unire – come in questo progetto effettivamente avviene – sono quelli della bellezza e del rispetto. Rispetto per ogni forma di vita, rispetto per i diritti, rispetto per il futuro".

