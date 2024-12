L'assessore Mar a Favaro Veneto per la 44^ edizione di Natale insieme

L'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar ha partecipato questo pomeriggio a 'Incontriamoci per Natale insieme'. L'evento, giunto alla sua 44^ edizione, si è svolto nella parrocchia Annunziata a Campalto ed è stato organizzato dall'associazione Agape in collaborazione con la Municipalità di Favaro Veneto.

"Una grande testimonianza di come l'Amministrazione sia attenta alle esigenze dei più deboli, ringrazio di cuore gli organizzatori e tutti i volontari per quanto sanno creare, per il divertimento che sanno trasmettere in una atmosfera di grande socialità".

Nel corso della manifestazione è stata presentata e premiata l’esposizione delle composizioni artistiche realizzate dagli alunni dell'Istituto comprensivo Gramsci e della scuola materna e nido integrato S. Antonio di Campalto.