Il saluto dell'assessore Venturini alla terza Convention del sistema camerale veneto

L'assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini, ha portato questo pomeriggio, all’Auditorium “De Michelis” dell’M9, a Mestre, il saluto della Città ai partecipanti alla terza Convention del sistema camerale veneto, dal titolo “Cultura e impresa: un dialogo di valore”, organizzata da Unioncamere del Veneto.

“In una società, come la nostra – ha sottolineato Venturini – in cui si parla troppo di come spendere le risorse, dimenticandosi spesso colpevolmente di chi le ha prodotte, credo sia fondamentale rilanciare quella che viene chiamata la ‘cultura d’impresa’, per farla tornare al centro del dibattito politico, oltre che economico.

Serve una maggiore attenzione sia da parte del governo che dell’opinione pubblica, a cominciare dai media che certamente danno poco spazio, e risalto, a imprese e imprenditori, ovvero a coloro che rappresentano invece la linfa vitale del nostro sistema. E un ruolo importante devono avere in questo processo le Camere di Commercio, che sono le ambasciatrici di questo mondo, a cui bisogna dar voce per capire di che cosa ha bisogno per continuare ad essere competitivo anche in ambito internazionale.”

Duplici gli obiettivi dell’evento, rivolto agli amministratori del Sistema camerale del Veneto, alle Istituzioni, alle associazioni di categoria, agli Enti locali: da una parte quello di approfondire il rapporto tra imprese e cultura, inteso anche come ulteriore opportunità di sviluppo e competitività per l’intera nostra regione, dall’altra di offrire un momento di riflessione e confronto sulle sfide future che la rete camerale dovrà affrontare, a fianco delle realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio, in un momento difficile per la stasi economica in atto in Germania, tradizionale partner di riferimento per le imprese venete.

Nel corso dell’incontro è stato anche presentato il rapporto “Io sono cultura 2024”, con un focus specifico sulla nostra regione, che in questo settore è tra le prime in Italia, sia per quanto riguarda il fatturato che l’occupazione, con valori, per entrambe sopra il 5% del totale.

A chiudere l’evento è stata la cerimonia di consegna del “Premio per lo Sviluppo economico” a cinque imprese venete che si sono quest’anno distinte sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e dell’Innovazione.