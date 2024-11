"Eccellenze del Nordest. Le imprese più dinamiche": oggi il convegno a Mestre con l'assessore Zuin

Si è svolto, questo pomeriggio al Laguna Palace di Mestre, il convegno dal titolo: "Eccellenze del Nordest. Le imprese più dinamiche", prima tappa di un roadshow con focus sull'economia del territorio, accompagnato dall'analisi delle performance delle società di capitali più dinamiche della provincia di Venezia, realizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia in collaborazione con l'Università Ca' Foscari.

A portare i saluti dell'Amministrazione comunale è stato l'assessore al Bilancio e alle Società partecipate, Michele Zuin. Con lui presenti anche Massimo Da Re, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e Roberto Bottan, vicepresidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo.

L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Venezia, di Confindustria Veneto Est, di Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

"Sono lieto di partecipare a questo evento per onorare le aziende più performanti e dinamiche del nostro territorio - ha dichiarato l'assessore Zuin - Queste aziende rappresentano il progresso dello sviluppo economico della nostra città e della nostra provincia. Oggi animiamo il nostro lavoro con la forza delle imprese, la forza del lavoro e la forza della ricerca e della divulgazione. L'unione tra volontà e azione si traduce nella capacità di generare sistemi di lavoro complessi ed efficienti e la nostra presenza ci permette di mettere in campo tutte le conoscenze per iniziare a determinare il collante tra le realtà produttive al fine di creare un territorio vivo e sano. Nello specifico la nostra categoria è chiamata a supporto di questa crescita, mettendo a disposizione dei nostri clienti e in generale della comunità tutte le conoscenze che abbiamo acquisito. Oggi più che mai dobbiamo essere attori economici sul territorio a fianco delle imprese. A tal proposito, sono certo che tutti quanti noi avremo la capacità di affrontare nuove sfide, nuove visioni e progetti professionali atti a sviluppare il nostro territorio, la sua forza economica e lavorativa".

Tra gli obiettivi dell'evento quello di comprendere come rafforzare l'economia delle imprese locali attraverso pratiche più sostenibili e responsabili nelle loro produzioni. Particolare attenzione è stata posta sul tema dell'intelligenza artificiale che sta assumendo un ruolo sempre più centrale in molti ambiti professionali oltre che influenzare il lavoro dei commercialisti nella consulenza e nella revisione.

La giornata è stata scandita da analisi e dibattiti, non solo incentrati sulle performance economico-finanziarie, ma anche sulle pratiche virtuose che permettono alle società di capitali della provincia di Venezia e del Triveneto di distinguersi nei rispettivi settori industriali. Questo è avvenuto durante la tavola rotonda in cui si sono susseguite le voci degli imprenditori e dei manager che hanno condiviso le loro esperienze, connettendo le analisi e le statistiche con i piani aziendali di sviluppo.

Durante il corso dell'evento è stato inoltre ribadito che l'area del Triveneto si è distinta per la resilienza del proprio tessuto economico, continuando a registrare una crescita media superiore a quella nazionale.