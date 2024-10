In Piazza San Marco la Giornata Nazionale dell'Ordine di Malta

Si è tenuta oggi in Piazza San Marco la 5^ edizione della Giornata Nazionale dell'Ordine di Malta, celebrata contemporaneamente in 35 piazze d'Italia. Un'occasione per far conoscere le attività che portano avanti quotidianamente le diverse componenti dell'Ordine sul territorio nazionale, da quelle socio assistenziali, a quelle prettamente sanitarie, al soccorso in occasione di calamità naturali senza dimenticare quella spirituale, in linea con la tradizione melitense.

A prendere parte all'evento, in rappresentanza del Comune di Venezia, la consigliera delegata Maika Canton: "Il 13 ottobre si festeggia Beato Gerardo Sasso, fondatore dell'Ordine, per cui il secondo o terzo sabato del mese, anche in Piazza San Marco, apre il gazebo dell'Ordine di Malta. Una presenza che per i veneziani è un vero presidio. Oggi siamo qui con dei medici per dei check up gratuiti e per delle lezioni di primo soccorso, ma il contributo dell'Ordine di Malta alla Città è anche sul fronte dell'aiuto ai bisognosi. A nome dell'Amministrazione sono qui a ringraziare i volontari per la vicinanza ai cittadini".

In Italia l’Ordine di Malta è costituito da tre Gran Priorati (Lombardia e Venezia per il Nord; Roma per il Centro e Napoli e Sicilia per il Sud) e da 29 Delegazioni operative in numerose città italiane.