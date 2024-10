A Federico Fubini, Melania Mazzucco e Sammy Basso il premio giornalistico Paolo Rizzi 2024

La cronaca, la cultura, la società. Tre ambiti per tre vincitori. Ad aggiudicarsi il premio giornalistico Paolo Rizzi 2024, scelti tra una rosa di proposte, il giornalista, vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, la scrittrice Melania Mazzucco per la sezione Cultura, e lo scrittore e attivista Sammy Basso per la sezione Società. Tutti protagonisti del loro tempo, come lo è stato Paolo Rizzi.

Il Premio, patrocinato dall’Ordine dei giornalisti del Veneto, dal Gazzettino, dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto, è stato istituito nel 2010 per ricordare la storica firma del Gazzettino, per anni a capo della redazione di Venezia, ma anche critico d’arte del giornale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Sala Grande di San Rocco, questo pomeriggio. A rappresentare il Comune di Venezia c'era l'assessore Michele Zuin: "Venezia e l'amministrazione, che qui rappresento, è onorata di ospitarvi in questa magnifica sala, tra i dipinti del Tintoretto. E' un privilegio essere qui a celebrare il talento di artisti, pensatori e scrittori - ha dichiarato l'assessore Zuin - Il loro lavoro è per tutti noi un faro di luce, ispirazione per la costruzione di un mondo migliore".