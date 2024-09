Settimana dell’allattamento materno: dal 1. al 5 ottobre tanti appuntamenti per genitori e bimbi

Le Agenzie per la Coesione sociale di Marghera, Chirignago, Zelarino e Mestre, Favaro, Carpenedo del Comune di Venezia organizzano, in collaborazione con la Cooperativa Rochdale, due incontri rivolti alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni, nell’ambito della “Settimana dell’Allattamento materno”. L’iniziativa è promossa dall’Azienda ULSS3 Serenissima dal 1 al 5 ottobre.

Gli incontri delle Agenzie per la Coesione sociale affronteranno il tema “Quali risorse a supporto della famiglia. Momento di confronto e orientamento” e si terranno mercoledì 2 ottobre nelle sedi di Piazza Pastrello, a Favaro Veneto, dalle ore 9.30 alle 11.30 e in via della Rinascita 96 a Marghera, dalle ore 16.30 alle 18.30.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione inviando una mail all’indirizzo: backacs3.mestrefavaro@comune.venezia.it. Per maggiori informazioni consultare il programma completo dell’iniziativa qui sotto.