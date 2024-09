Osservatorio italiano dei congressi e degli eventi con focus su Città Metropolitana di Venezia. Oltre 8mila appuntamenti nel 2023 con più di 914.000 presenze

Sono stati presentati oggi in Piazza San Marco, nella sede della Casa di The Home of Human Safety Net, i dati sul primo Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi con focus su Venezia, un appuntamento inserito all’interno della manifestazione Movie Charity Auction. Si tratta di un evento benefico di incontro e networking tra planner e supplier della Meeting Industry organizzato da MPI Italia, che da 11 anni si svolge a Venezia in concomitanza con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

L’analisi, promossa da Federcongressi&eventi e realizzata dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ASERI, ha posto l’accento sul mercato dei congressi e degli eventi nel 2023, con focus particolare sulla Città Metropolitana di Venezia. Come illustrato da Gabriella Gentile, presidente Federcongress&eventi, sono state contattate 129 sedi sul territorio veneziano, che hanno realizzato 8.116 eventi con 568.325 partecipanti, spalmati in 12.718 giornate, totalizzando 914.624 presenze.

Dai dati emerge che il territorio veneziano è catalizzatore di eventi, dove viene realizzato un quarto (25,8 per cento) di tutte le manifestazioni dell’intera Regione Veneto.

Il capoluogo è mèta ambita di set cinematografici, congressi mondiali di alto profilo, l’annuale Salone dedicato alla nautica – che anticipa la stagione estiva – oltre alla seconda edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, che aprirà i battenti dal 3 al 6 ottobre all’Arsenale. Seguendo il trend nazionale, anche nella Città Metropolitana di Venezia la gran parte degli eventi (79,5%) trova spazio negli hotel. I dati hanno evidenziato che la dimensione media degli eventi è di circa 70 partecipanti e di 1,57 giorni medi per evento.

Al termine della presentazione dei dati è seguita una tavola rotonda, moderata da Luisa Bianco, che ha visto come relatori Gabriella Gentile - presidente Federcongressi&eventi, Simone Venturini, assessore al Turismo del Comune di Venezia, e Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa.

“Venezia è un unicum tra le destinazioni turistiche mondiali e il suo appeal la rende sede privilegiata di congressi ed eventi business come testimoniano i dati del Focus dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi”, commenta la Presidente di Federcongressi&eventi Gabriella Gentile. “L’andamento della Serenissima si inserisce in uno scenario di grande positività per il MICE a livello nazionale confermando, quindi, come il congressuale sia un settore del turismo di grande valore e qualità sul quale continuare a compiere investimenti per aumentarne la competitività”.

"Negli ultimi anni Venezia ha intrapreso – ha spiegato l’assessore Venturini - un significativo percorso per ridefinire la propria immagine e consolidare la sua posizione nel settore MICE. Se analizziamo i dati precedenti alla pandemia, i numeri relativi a congressi ed eventi per professionisti non sono nemmeno lontanamente paragonabili rispetto a oggi. Del resto, la nostra città offre non solo la sua storia, la sua atmosfera unica, le sue sedi ammirate in tutto il mondo, ma anche un know-how che, anno dopo anno, è stato affinato grazie ai tanti eventi di livello internazionale che abbiamo ospitato. Penso all'alta moda, al cinema, all'artigianato, al Salone Nautico. Abbiamo lavorato dal punto di vista tecnico, ma anche con fantasia e creatività, per elevare gli standard, anche in fatto di safety and security, e i risultati ci stanno dando ragione. Continueremo in questa direzione, consapevoli che ormai Venezia è diventata una presenza consolidata nel panorama MICE del nostro Paese. Di recente, inoltre, l'Amministrazione ha introdotto la possibilità di utilizzare location private per celebrare matrimoni e unioni civili, creando nuove opportunità di sviluppo per il settore ricettivo e il suo indotto".

Per i grandi eventi, la destinazione privilegiata è il polo congressuale del Palazzo del Cinema del Lido e il Palazzo del Casinò che, negli ultimi anni, hanno visto un significativo sviluppo anche delle attività relative al comparto dei congressi grazie alla strategia avviata dall’Amministrazione comunale e metropolitana. Gli spazi del centro congressi sono stati rinnovati di recente con impianti tecnologici moderni e, insieme, possono ospitare oltre 3.000 persone con la possibilità di realizzare le più diverse tipologie di manifestazioni: congressi internazionali, convention aziendali, workshop e cene di gala.

Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela, ha illustrato le attività realizzate da Venezia Unica Convention Bureau nell’ambito della partecipazione alle fiere e dell’organizzazione workshop con clienti (buyers) invitati a visitare Venezia per organizzare i propri eventi. “La stagione al Lido di Venezia”, ha ricordato, “prevede importanti convegni internazionali in ambito scientifico nel triennio 2025/2027 grazie all’intensa attività promozionale e la continua collaborazione con vari operatori e in particolare il Consorzio Venezia e il suo Lido. Venezia è una destinazione ideale anche per eventi legati alla moda e al lusso, in particolare nei suggestivi spazi dell’Arsenale, dove recentemente sono stati ospitati gli eventi privati di Ferrari, Armani, Tod’s oltre ad appuntamenti collaterali delle vernici di Biennale Arte e Mostra del Cinema”.

Grazie al supporto di Vela, le aziende possono essere presenti durante gli eventi tradizionali veneziani come il Carnevale o realizzare attività di street e guerrilla marketing. Alessia Di Raimondo, presidente di MPI Italia, ricorda che Venezia ospita da ormai 11 edizioni l’evento benefico The Movie Charity Auction che nell’agenda annuale del Chapter italiano di Meeting Professionals International è un evento di punta e molto atteso da parte dei colleghi della meeting industry nazionale.

“Siamo orgogliosi e grati della longeva collaborazione con Vela e con la Regione Veneto e il Venice Region Convention Bureau Network – ha sottolineato – sempre pronti a sostenere iniziative di valore aggiunto per il territorio e i professionisti del settore per la migliore riuscita degli eventi che in Venezia trovano la perfetta sintesi tra ricchezza dell’offerta, efficienza delle infrastrutture e dei servizi e appeal della destinazione”.