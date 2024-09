Il Festival dello Sport Veneto fa tappa a Venezia, oggi la presentazione al Municipio di Mestre

E' stata presentata questa mattina al Municipio di Mestre la tappa veneziana della prima edizione de “II Festival dello Sport Veneto 2024”, iniziativa voluta dal Coni Veneto e dalla Regione, che si svolgerà il 21 settembre a Venezia, a Sant'Elena. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale è intervenuto il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. Presenti anche il presidente del Coni regionale Dino Ponchio, il delegato Coni per la provincia di Venezia Massimo Zanotto e alcuni rappresentanti delle società sportive.

Il progetto è nato a seguito della nomina del Veneto a Regione Europea dello Sport per il 2024. Il Comune di Venezia sarà in prima linea, con la delegazione provinciale Coni, per organizzare una giornata di sport dedicata ai cittadini con particolare attenzione per i più giovani.

"Sant'Elena rappresenta da sempre l'area verde di Venezia dedita allo sport - ha sottolineato Tomaello - Abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa del Coni e della Regione. Il Festival dello Sport Veneto è un progetto davvero interessante che si inserisce in un quadro di promozione sportiva che nel Comune di Venezia dura tutto l'anno. Sarà una magnifica occasione per stare in compagnia e divertirsi praticando insieme l'attività sportiva".

Dalle ore 9 alle 12.30 vi sarà la possibilità di seguire le attività delle oltre 20 società partecipanti e sperimentare la pratica nelle varie discipline, oltre ad avere indicazioni sull'offerta sportiva presente nel territorio.

"Ringrazio il Comune di Venezia per la grande attenzione al mondo dello sport, un'azione supportata dalla cura degli impianti sportivi oltre che con il sostegno all'attività del Coni" ha aggiunto il presidente regionale Ponchio.

Nel corso della tappa veneziana si potranno conoscere diverse pratiche sportive tra le quali atletica leggera, ginnastica artistica, pattinaggio artistico, karate, basket e pallavolo. Alla giornata parteciperà come testimonial anche la "Farfalla" Dana Mogureanu, componente della squadra nazionale di ginnastica ritmica che ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi e Tokio.