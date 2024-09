A Ca' Vendramin Calergi un torneo di burraco solidale

L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha presenziato ieri sera a Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, alla cerimonia di premiazione dei vincitori dell'edizione 2024 del torneo "Burraco di Beneficenza", iniziativa solidale che ogni anno coinvolge decine di coppie a scopo benefico.

"Esprimo i miei sentiti ringraziamenti al Circolo Veneto, presieduto da Cesare Campa, e a tutte le altre associazioni che hanno contribuito a organizzare questa serata all'insegna del divertimento e della solidarietà - ha commentato l'assessore al momento della premiazione e della consegna dell'assegno benefico a Don Fausto Bonini - Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla missione diocesana di Ol Moran, in Kenya, dal 1997 punto di riferimento del nostro Patriarcato in Africa. Con i fondi raccolti si sosterranno alcune loro attività educative per un intero anno. L'istruzione, che dovrebbe essere un diritto universale, purtroppo in quelle terre non lo è. Un caloroso abbraccio - ha concluso - ai sacerdoti che lì operano davvero in prima linea, mettendo davanti a tutto il desiderio di aiutare chi si trova in difficoltà".

Oltre che dal Circolo Veneto il torneo, a cui si sono iscritte coppie da tutto il Veneto, è stato reso possibile da Amici del Burraco Treviso e da BurracoMestreIncontriamoci e ha potuto contare sul supporto della Federazione Italiana Associate Burraco e dell'Associazione Italiana Cultura Sport.