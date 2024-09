Al via la 30^ stagione teatrale per bambini del Teatro Momo, questo pomeriggio il saluto dell'assessore Besio all'Open Day in Teatro del Parco

E' partita, questo pomeriggio con un coinvolgente Open Day ad entrata libera, la stagione teatrale per bambini 2024.25 del Teatro Momo che quest'anno sarà ospitata eccezionalmente al Teatro del Parco, situato all'interno del Parco Albanese-Bissuola.

All'apertura dell'Open Day, insieme ai ragazzi, ai bambini e alle loro famiglie, c'era, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore alle Politiche educative, Laura Besio che nel suo discorso di benvenuto ha dapprima posto l'attenzione sulle importanti attività di riqualificazione della struttura portate avanti dall'Amministrazione.

"Oggi il Teatro Momo va al Teatro del Parco con un ulteriore arricchimento della programmazione teatrale, confermandosi così un'eccellenza per il nostro territorio", queste le parole dell'assessore Besio. "E' sicuramente una gioia - ha aggiunto - vedere così tante famiglie bambini e ragazzi che hanno deciso di essere qui presenti in questa domenica pomeriggio. Per ultimo, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che davanti e dietro le quinte del teatro portano avanti questo meritevole spazio di crescita".

Un'esibizione di circo acrobatico con trampolieri e danze aeree ha inaugurato il pomeriggio. Lo spettacolo di Circondati da sospetti circensi del Piccolo Nuovo Teatro ha accompagnato le famiglie presenti con performance pittoresche: dalle maschere indossate dagli attori, che richiamano la commedia dell'arte e che rappresentano le caricature delle classiche attrazioni circensi, alle sedicenti capacità artistiche in cui si sono alternati acrobati e artisti della danza aerea.

Dopo una prima performance acrobatica, si è passati all'interno del teatro con la fiaba musicale proposta da Amici della Musica di Mestre, T'imballo della compagnia ZeroBeat, una performance musicale e teatrale sui temi dell'inquinamento e del cambiamento climatico. La storia incentrata sulle vicissitudini di un naufrago mezzo matto, una tartaruga non troppo simpatica e un dj muto che vivono sull'enorme isola di plastica che galleggia nell'Oceano Pacifico.

Le musiche e i suoni che hanno animato lo spettacolo sono stati prodotti dal vivo con strumenti non convenzionali, realizzati con materiali di recupero. Suoni di scena registrati e processati sul momento dal dj che li ha trasformati così in colonna sonora. Un viaggio musicale dall'oceano più lontano fino alle nostre case, inseguendo un obiettivo ambizioso: ripulire il mondo e insieme familiarizzare con la musica.

Durante la giornata è stato inoltre possibile rinnovare il proprio abbonamento alla nuova Stagione di Domenica a Teatro 2024.25 | Percorso 4-10 anni.

Il costo dei biglietti e degli abbonamenti agli spettacoli resta invariato rispetto all'anno precedente. Il servizio di biglietteria, trasferito per l'occasione solo nella giornata odierna al Teatro del Parco, tornerà alla biglietteria del Teatro Toniolo dove sarà possibile acquistare i biglietti ai singoli spettacoli nei prossimi giorni dal martedì alla domenica, dalle 15 alle 19 (info al numero 349772552, durante gli orari d'apertura).

Per informazioni: www.culturavenezia.it.