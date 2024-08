Via Piave in festa torna sabato 31 agosto

Torna sabato 31 agosto "Via Piave in festa", la fiera che sta animando l'estate di Mestre. Sarà una serata ricca di eventi e spettacoli, che spazierà dall'esposizione di fantastici Monster truck e auto americane, a esibizioni artistiche grazie alla partecipazione di pittori che illustreranno e presenteranno al pubblico le proprie opere.

A dare ritmo all’appuntamento di sabato, che avrà inizio alle 18 e si concluderà a mezzanotte, sarà la musica che, dal palco posizionato di fronte alla chiesa, movimenterà la serata con dj set e animatori. Inoltre, a disposizione del pubblico ci saranno, come di consueto, aree giochi, lo street food, gli artisti circensi, le performance artistiche e naturalmente le bancarelle che esporranno artigianato e prodotti del territorio veneto.

Per l'occasione saranno predisposte le modifiche alla viabilità adottate già lo scorso 29 giugno: via Piave sarà chiusa al traffico dalle ore 16. Per i residenti di via Felisati sarà possibile accedere alle proprie abitazioni tramite via Carducci e uscire da via Sernaglia. Sarà inoltre possibile parcheggiare gratuitamente in via Dante, dove è stato realizzato un parcheggio temporaneo con 250 posteggi.