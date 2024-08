Il sindaco Brugnaro alla cerimonia di apertura della 81^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido di Venezia

La cerimonia inaugurale nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia ha aperto questa sera l'edizione numero 81 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. A fare gli onori di casa sono stati il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco insieme al direttore della Mostra, Alberto Barbera. In platea il sindaco Luigi Brugnaro con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Ad aprire la serata l'esibizione della cantante Clara Soccini, in arte Clara, e la consegna del Leone d’Oro alla carriera all'attrice americana Sigourney Weaver, accolta sul palco dalla madrina della kermesse Sveva Alviti. Poi il grande schermo protagonista con la proiezione del film fuori concorso Beetlejuice Beetlejuice del regista Tim Burton. I riflettori della 81^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematrografica resteranno accesi sul Lido di Venezia fino al prossimo 7 settembre.

"Anche quest’anno la Mostra Internazionale di arte cinematografica proietterà la bellezza di Venezia nel mondo - le parole del sindaco Brugnaro - Voglio dare un benvenuto a tutti coloro che saranno in città e al Lido in occasione di questa 81^ edizione della kermesse cinematografica più antica del mondo. Ci sono le grandi star, le proiezioni dei colossal, ma anche i film più di ricerca. Il mio invito è quello di sperimentare le diverse sensibilità presenti perché il cinema è conoscenza e scoperta, occasione di aggregazione, confronto e dibattito intergenerazionale, rappresentando spesso i fenomeni sociali contemporanei. Ciascuno di noi è un caleidoscopio di sensazioni ed in ciascun film possiamo trovare un pezzo della nostra vita. Buona visione allora!".

Fuori dal Palazzo del Cinema i riflettori sul red carpet si sono accesi nel pomeriggio, obbiettivi puntati sulle prime passerelle con tantissimi fan e curiosi assiepati davanti al tappeto rosso a caccia di foto ricordo e autografi degli ospiti internazionali più attesi.

Importante il servizio di sicurezza coordinato nella sala interforze allestita anche quest’anno al Comando della Polizia Locale al Tronchetto. Per tutta la durata della manifestazione al Lido, in collaborazione con le altre Forze dell'ordine, saranno impegnati su due turni una cinquantina di operatori della Polizia Locale tra i controlli ai varchi d'accesso, la gestione della viabilità e due imbarcazioni del Servizio Sicurezza della Navigazione.