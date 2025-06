In Riva Ca' di Dio le celebrazioni per la Giornata dell'Arma dei Carabinieri

5 giugno 1920, la bandiera dell'Arma veniva insignita della Medaglia d'oro al Valor militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima guerra mondiale. 5 giugno 2025, in tutta Italia è ancora la Giornata dell'Arma dei Carabinieri. A Venezia la celebrazione si è svolta quest'anno in Riva Ca' di Dio, con la Laguna a fare da suggestiva cornice ai militari schierati in divisa e alta uniforme.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con gli assessori alla Sicurezza, alle Attività produttive e alla Coesione sociale e con le alte cariche civili e militari ha preso parte alla 211esima celebrazione, apertasi con gli onori al gonfalone di Venezia e alla bandiera di guerra del IV Battaglione dei Carabinieri del Veneto.

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia Marco Aquilio ha dunque passato in rassegna i Reparti schierati e, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rivolto un commosso pensiero ai caduti dell'Arma e un ringraziamento ai militari delle 38 Stazioni e delle 2 Tenenze che operano su 44 comuni della Città metropolitana, ha ricordato alcuni dei reparti speciali quali la Cyber investigation o il Nucleo Natanti. Quindi ha fatto il punto sull'attività condotta dagli uomini dell'Arma sul territorio veneziano.

E proprio sull'operatività dei Carabinieri si è espresso anche il sindaco di Venezia, a margine della celebrazione, volgendo a tutta l'Arma il ringraziamento da parte della Città: "E' importante ricordare le donne e gli uomini che vestono questa divisa, che va rispettata e onorata, ricordare il loro operato e le rispettive famiglie. Essere qui oggi, anche sotto la pioggia, è quasi un dovere perchè va sottolineato che la sicurezza e l'ordine pubblico non sono scontati", ha spiegato Brugnaro.