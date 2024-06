Presentata la Fiera di via Piave: il taglio del nastro sabato 29 giugno

Parte sabato 29 giugno la Fiera "Incontriamoci in via Piave", l'iniziativa che si svolgerà per 4 sabati, dalle ore 18 alle 24, con cadenza mensile (29 giugno, 27 luglio, 31 agosto e 28 settembre). La manifestazione è una formula sperimentale, l’obiettivo è farla diventare negli anni un appuntamento fisso.

La Fiera, istituita ai sensi del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, è stata presentata questo pomeriggio, in Municipio a Mestre, alla presenza dell'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, all'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce e al presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto.

Sono inoltre intervenuti in conferenza stampa, Giorgio Betrò di Vela Spa che si è occupata degli aspetti tecnici dell'organizzazione della manifestazione, Gilberto Marcolin, presidente dell'associazione del commercio ambulante e microimprese del Veneto e Friuli Venezia Giulia (Goia) e Martina Barban, commerciante di via Piave. Presenti, tra gli altri, anche Fabrizio D'Oria, direttore operativo di Vela Spa.

"Sono lieto di annunciare la realizzazione di questo importante progetto commerciale e sociale, proposto dal mio ufficio e realizzato grazie alla sinergia tra tutti gli assessorati comunali sotto la guida del nostro sindaco - ha spiegato l'assessore Costalonga - L'obiettivo è creare socialità, far rinascere la via e restituire vitalità al nostro territorio. La novità principale è che verrà chiusa l'intera via Piave, dai giardini fino alla rotonda dei Papaveri, una decisione presa dopo un confronto con le attività commerciali e le associazioni di categoria. Dunque un'altra iniziativa che ha lo scopo di rendere viva via Piave. Dopo i carri mascherati, dopo il Miglio di Mestre è bello vedere il quartiere che si riappropria della strada e la gente dei suoi spazi. Sono eventi che vogliono creare socialità per allontanare il degrado da uno dei quartieri più difficili della città. E’ necessario creare aggregazione e lo si può fare soprattutto attraverso iniziative come questa".

Intrattenimento per le famiglie e i bambini, sarà presente un truck palco mobile con dj set e una conduttrice che terrà compagnia al pubblico durante tutta la giornata intervistando i commercianti. Saranno inoltre previsti 31 stand e sarà data la possibilità ai soggetti economici che operano in quell’area di occupare uno spazio in adiacenza della propria attività, a scopo espositivo promozionale. Al fine di garantire lo svolgimento della Fiera, via Piave sarà chiusa al traffico nelle giornate della Fiera dalle ore 16. E' stato precisato che per i residenti di via Felisati sarà possibile accedere alle proprie abitazioni tramite via Carducci e uscire da via Sernaglia.

"Verranno garantite la sicurezza e il coordinamento dell'intera manifestazione tramite la presenza fissa degli agenti della Polizia locale - ha aggiunto l'assessore Pesce - Saranno inoltre presenti alcuni volontari della Protezione Civile per dare indicazioni stradali ai cittadini all'imbocco delle vie laterali di via Piave. Sarà inoltre possibile parcheggiare gratuitamente in via Dante, dove è stato realizzato un parcheggio temporaneo con 250 posteggi disponibili".