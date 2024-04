Ricorrenza del 25 aprile: Venezia celebra il 79° anniversario della Liberazione con un fitto programma di eventi diffusi sul territorio comunale

Con un fitto programma di eventi diffusi sull'intero territorio comunale, Venezia ha celebrato oggi, 25 aprile, il 79° anniversario della Liberazione. A promuovere le iniziative l'Amministrazione comunale in collaborazione con Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

In Piazza San Marco si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera, con gli onori resi da una Compagnia in Armi Interforze accompagnata dalla banda della Polizia locale di Venezia. Alla cerimonia ha preso parte in rappresentanza dell'Amministrazione comunale l'assessore all'Ambiente, il prefetto e il questore, oltre a numerose autorità civili e militari. Alle ore 10, in occasione della solennità del patrono della città di Venezia, è stata celebrata la Santa Messa nella Basilica di San Marco, a cui ha preso parte il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni.

Cerimonia dell'alzabandiera anche in Piazza Ferretto, a Mestre, alla presenza del vicesindaco. La commemorazione ufficiale è stata accompagnata dal concerto della banda musicale di Tessera; a seguire, le letture di brani da parte dell'Associazione "Voci di Carta", musica e canti del duo "Storie Storte" e, per finire, gli interventi di studenti e studentesse dell'Istituto "A. Gritti". Prima delle celebrazioni è stata deposta una corona d’alloro sulle lapidi dedicate ai caduti, al Municipio di via Palazzo, alla presenza del presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo.

A Venezia si è rinnovato l'appuntamento con il Percorso della Memoria, scandito dall'illustrazione delle biografie in memoria dei Martiri della libertà in Campo SS. Apostoli, Campo S. Sofia, Campo S. Leonardo. Il momento di raccoglimento si è concluso in Campo del Ghetto Nuovo, sulle note della banda musicale di Pellestrina, dove sono intervenuti il sindaco, l'assessore all'Ambiente e il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano.

Come da tradizione sono state numerose e diffuse su tutto il territorio comunale le cerimonie per ricordare il 79° Anniversario della Liberazione.

A Venezia le celebrazioni hanno preso il via in Campo Bandiera e Moro, a Castello, con l'alzabandiera a cura di Assoarma, alla presenza del consigliere delegato alla Valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della Città antica. Alle 17 da via Garibaldi partirà, invece, il Percorso della Pace, che si concluderà in Riva dei Sette Martiri con gli interventi commemorativi del presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano e delle autorità. Alle 18:30, in Fondamenta San Giacomo alla Giudecca, ci sarà la deposizione della corona d'alloro sulla lapide in memoria dei Caduti per la Libertà.

La ricorrenza è stata celebrata anche a Burano, in Piazza B. Galuppi, con la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro davanti alla lapide dedicata ai caduti. A Sant'Erasmo il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole ha presenziato alla Santa Messa in onore dei Caduti. Al Lido di Venezia si terranno le celebrazioni in via S. Gallo con la deposizione della corona d'alloro davanti al cippo commemorativo, poi la cerimonia dell'alzabandiera in piazzale Malamocco in collaborazione con l'Associazione Il Fante e la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di S. Maria Assunta di Malamocco. Alle iniziative ha preso parte il presidente di Municipalità.

Numerose sono state le celebrazioni anche in terraferma, alla presenza di consiglieri comunali, presidenti e consiglieri delle Municipalità.

A Mestre si sono svolte le cerimonie di commemorazione in via Forte Marghera, in piazza XXVII Ottobre e piazza Barche. Al Terraglio il percorso della Memoria, al quale era presente l'assessore alla Sicurezza, è stato scandito dalla deposizione delle corone d'alloro a Villa Tivan (targa in ricordo del Partigiano Elio Monego), all'Ospedale Villa Salus (lapide in memoria dei Caduti), all'ex Centro Civico Terraglio (lapide in memoria del partigiano Penello), al parco di via Gatta (cippo in ricordo del partigiano Giuseppe Surace).

A Marghera la ricorrenza del 25 aprile è stata ricordata in piazza Municipio con l'alzabandiera e la deposizione delle corone d'alloro, alla presenza del presidente di Municipalità. A Malcontenta, alla celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Ilario sono seguite la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti e gli interventi delle autorità. In rappresentanza dell'Amministrazione presente l'assessore ai Lavori pubblici. In piazza Cosmai, a Ca' Sabbioni, si è svolta la cerimonia di commemorazione in collaborazione con l'Associazione Progetto Scuola Cultura, alla presenza del consigliere delegato al Rapporto con i cittadini.

A Favaro Veneto le note dell'inno nazionale, suonato dalla banda musicale di Tessera, hanno accompagnato l'alzabandiera e la deposizione delle corone d'alloro sulle lapidi dedicate ai Caduti, in piazza Pastrello. Al momento di commemorazione è intervenuto il presidente di Municipalità. A Campalto la ricorrenza è stata celebrata nel piazzale della Chiesa di San Martino alla presenza dell'assessore alla Mobilità. Cerimonie di alzabandiera e deposizione delle corone d'alloro anche in piazza Fratelli Pomiato a Dese e in piazzale Santa Maria Assunta a Tessera.

A Chirignago le celebrazioni hanno preso il via in piazza S. Giorgio, in collaborazione con l'Associazione Fiera Franca Chirignago, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, l'Associazione Nazionale Carabinieri e le Associazioni d'Arma e la deposizione delle corone alle lapidi dedicate ai Caduti Militari e Civili. E' intervenuto il presidente di Municipalità. L'anniversario della Liberazione è stato celebrato anche alla Gazzera con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di Tutte le Guerre, di fronte alla chiesa S. Maria Ausiliatrice. A Zelarino, in piazzale Munaretto, si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera in collaborazione con Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, A.N.P.I., Associazione Nazionale Finanzieri e Associazione Nazionale Carabinieri. Corone d'alloro sono state deposte anche davanti alla lapide dedicata a Gino Breda (angolo via G. Breda e via Gazzera Alta), al monumento ai Caduti Militari di Chirignago e Villabona a Catene e al monumento ai Caduti di Tutte le Guerre (via Miranese/via Trieste) a Chirignago. A Zelarino, davanti al sagrato della Chiesa di San Vigilio e Santa Maria Immacolata, la presidente del Consiglio comunale è intervenuta alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre. Un momento di commemorazione si è svolto anche a Trivignano, con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti davanti alla chiesa di San Pietro Apostolo. Alla cerimonia ha preso parte l'assessore alla Sicurezza.