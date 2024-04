Domenica 7 aprile la Regata delle 50 caorline per la Pace 2024

Venezia, città per la pace, nel pieno spirito olimpico. È il messaggio che verrà lanciato domenica con la Regata delle 50 Caorline per la Pace, la sfida a remi organizzata da Comune di Venezia e Regione del Veneto, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026. La partenza è prevista alle 11 da San Basilio: i regatanti imboccheranno il Canale della Giudecca, gireranno il paletto davanti a Piazza San Marco per poi dirigersi verso l’arrivo posizionato all’altezza del sagrato della Basilica della Salute.

La data scelta è legata alla “Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace”, celebrata il giorno precedente, domani 6 aprile. Si tratta di un evento di avvicinamento alla Risoluzione di Tregua Olimpica per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali italiani, documento che sarà discusso dall’Assemblea Generale delle Nazionali Unite nel 2025, e consiste in un periodo di pausa nei conflitti tra persone, Stati, organizzazioni, per poter garantire uno svolgimento dei Giochi Olimpici.

Con questa manifestazione si vuole inoltre sostenere l’appello per la Tregua olimpica lanciato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dei prossimi Giochi di Parigi 2024. La Tregua di Parigi 2024 inizierà il 19 luglio e l’auspicio è che possa rappresentare un momento di speranza, in cui tutti possano guardare al ruolo positivo dello sport per unire le persone in uno spirito di fraternità, nonostante le attuali forti tensioni nel contesto geopolitico globale.

L’appuntamento per la stampa è alle ore 12 in campo della Salute a Venezia per i saluti istituzionali e le premiazioni degli equipaggi. Interverranno il consigliere delegato alle Tradizioni del Comune di Venezia, Giovanni Giusto, l’assessore allo Sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, Antonio Rossi, rappresentante di Fondazione Milano Cortina 2026 e campione olimpico di canoa e kayak, e il presidente della Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace, Antonio Silvio Calò