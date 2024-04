A Ca’ Farsetti il lancio ufficiale di TEDxVenezia “Balancing act”

La ricerca della giusta misura nel nuovo cenacolo TED che punta a condividere idee e progetti nel segno della tecnologia, della sostenibilità e design. Domenica 14 aprile, al Venezia terminal passeggeri del Tronchetto, va in scena TEDxVenezia “Balancing act”: la conferenza 2024 che parlerà di equilibrio e misura. Il lancio ufficiale della prima edizione targata Venezia, dopo le 4 TEDxMestre, è stato ospitato questa mattina a Ca’ Farsetti dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano: “Una città che ha dentro di sé una grande bellezza e una lunga storia ma al contempo tanta fragilità e delicatezza, sa bene cosa sia la ricerca dell’equilibrio”.



Domenica mattina, dalle ore 9, TEDxVenezia prevede laboratori gratuiti: un viaggio alla scoperta di un equilibrio sostenibile tra tecnologia, ambiente, umanità. I wokshop spazieranno tra attività di yoga, teatro, scienza alimentare, riciclo. Ci sarà una visita alla storica alla fornace Orsoni e una esperienza di voga con le Pink lioness in Venice: “Donne che ben incarnano la forza della città e la resilienza dei suoi cittadini - ha aggiunto la Presidente - e penso pure ai nostri artigiani, anch’essi coinvolti, in equilibrio tra un passato glorioso e la continuità in chiave contemporanea e innovativa”.

Di TEDxVenezia è stata sottolineata l’offerta di crescita culturale e divertimento per la comunità dei più giovani: “Molte occasioni di ritrovo hanno un secondo fine, o sono manifestazioni contro qualcosa” ha sottolineato l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini "TEDx, invece, ha sempre voluto offrire crescita culturale e divertimento, arricchendo chi partecipa, in libertà da rivendicazioni fini a se stesse. Gli eventi riescono a mobilitare gente e a promuovere l’ascolto di persone che parlano delle proprie esperienze e si torna a casa con informazioni che vanno oltre un tweet, oltre la superficialità e il qualunquismo”.

Domenica pomeriggio, a partire dalle ore 14, spazio alla conferenza vera e propria, ospitata nell’auditorium del Terminal. Sul palco alcuni speaker si confronteranno su temi legati al lavoro, alle tecnologie, alla salute mentale, alla parità di genere: argomenti tutti declinati sul tema “Balancing act”.