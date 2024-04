Al via “Svegli come un grillo”, ciclo di incontri formativi rivolti a chi si occupa di giovani con fragilità comportamentali e ADHD

Mercoledì 10 aprile prende il via “Svegli come un grillo”, ciclo di quattro incontri formativi rivolti a genitori, insegnati, educatori, allenatori sportivi, animatori, catechisti e tutti coloro che si occupano di giovani con fragilità comportamentali e ADHD (deficit di attenzione e iperattività). Inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”, l’iniziativa è organizzata dall’Associazione Zuppa di Sasso e dall’Istituto comprensivo statale “Ilaria Alpi” di Favaro Veneto.

Si tratta di un progetto educativo di inclusione sociale di bambini, ragazzi e giovani adulti con fragilità comportamentali e ADHD. La capacità di includere ed educare questi giovani trova fulcro in una solida formazione che offra a tutti coloro che sono impegnati nel campo dell’educazione giovanile non solo conoscenze teoriche, ma anche strumenti pratici di intervento che consentano di promuovere e di vivere l’inclusione nei diversi ambienti di vita.

Oltre a quella del 10 aprile, presso l’aula magna della scuola primaria “Diego Valeri” di Favaro si terranno altri tre incontri, il 17, 23 e 30 aprile, sempre con orario 20.30-22.30. La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria al seguente link.