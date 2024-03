Questa mattina alla "Casa di Anna" ha preso il via il progetto solidale “Adotta una vigna ”

Una vigna per sostenere l’inclusione sociale di persone con disabilità o con problemi giudiziari. È il nuovo progetto solidale e formativo “Adotta una vigna con AIS Veneto”, presentato questa mattina dall’Associazione Italiana Sommelier Veneto e che si pone come obiettivo sostenere le attività della Fattoria Sociale Casa di Anna. A prendere parte all’evento l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

“Casa di Anna è una fattoria sociale di inclusione unica nel suo genere nel panorama italiano di cui noi andiamo fieri- ha commentato Venturini- Qui i ragazzi anche con disabilità lavorano la terra per realizzare prodotti biologici, entrando in relazione con la natura: questo luogo è un patrimonio unico del nostro territorio e oggi il progetto si aggiunge di una nuova proposta con l'adozione di una vigna e realizzare iniziative legate alla viticoltura attraverso i nostri ragazzi".

Come è stato spiegato durante la presentazione, con il progetto “Adotta una vigna” viene piantato all’interno della fattoria sociale un vigneto PIWI in grado di ospitare non solo persone fragili, ma anche di divenire una palestra per la formazione teorica e pratica dei Sommelier, che potranno essere parte attiva nella coltivazione del vigneto.

A conclusione dell’evento è avvenuta la piantumazione delle prime barbatelle di muscaris, che anno dopo anno daranno vita a un nuovo vino biologico. Per i soci AIS che aderiranno all’iniziativa sarà possibile vedere nel corso del tempo il ciclo di vita della vite attraverso le webcam installate nel vigneto, ammirarne la crescita e avere accesso al giardino delle erbe aromatiche per studiare sul campo oltre cento aromi naturali e ampliare la loro biblioteca olfattiva.