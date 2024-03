L'assessore De Martin al convegno “La sicurezza sul lavoro: le Imprese e la PA assieme per una Transizione Giusta”

La sicurezza sul lavoro è diventata un problema di dimensione nazionale per i morti sul lavoro e il numero crescente di infortuni. Per porre rimedio a questa situazione serve un impegno corale e sinergico per diffondere una cultura condivisa di attenzione alle norme da rispettare in quest’ambito.

E il messaggio che è stato lanciato questa mattina, nell’ambito del convegno “La Sicurezza sul lavoro: le Imprese e la PA assieme per una Transizione Giusta”.

L’incontro, che è il primo di una serie di appuntamenti promossi da Confindustria Veneto Est per sensibilizzare le imprese del territorio su questo, purtroppo sempre attualissimo tema, ha visto la partecipazione degli enti di controllo, Vigili del Fuoco, Inail, Spisal, e dei rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno, della Regione, e delle Organizzazioni Sindacali.

Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin.

“Come città – ha sottolineato De Martin – vogliamo proporre un sistema di credibilità lavorativa, basato su investimenti a medio-lungo termine: in quest’ottica il nostro Comune ha appaltato, a suo carico, opere pubbliche per circa un miliardo di euro.

Occorre però che la politica faccia la sua parte, non deve accadere più quanto è avvenuto nel periodo post-covid: è importante dare stabilità, sia in ambito normativo che programmatico, affinché le imprese abbiano la possibilità di investire, sia in mezzi che in personale, senza doversi chiedere cosa possa accadere il giorno dopo.”

Il territorio di Confindustria Veneto Est, è stato spiegato nel corso del convegno, vuole essere pilota per un modello da esportare geograficamente con l’obiettivo di diffondere la sensibilizzazione su questo tema e fornire strumenti pratici per dare ad esso risposte efficaci.

L’obiettivo è in particolare quello di promuovere un nuovo modello che veda operare congiuntamente le aziende con chi viene percepito come il garante del valore della sicurezza, ovvero gli enti di controllo e di sorveglianza.