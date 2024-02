Il 7 febbraio al Candiani c’è la conferenza “Globalizzazione, sviluppo economico e sostenibilità”

Prosegue il ciclo di conferenze “Il pianeta non può attendere”, che, mercoledì 7 febbraio, arriva al quarto appuntamento. L’iniziativa, organizzata dall’Università del Tempo libero di Mestre e inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa, vuole costituire uno spunto di riflessione sui problemi posti dai cambiamenti climatici e porre l’accento sulla gravità della situazione, che rischia di diventare irreversibile se non si adottano delle misure adeguate. Il problema viene affrontato da più punti di vista, dall’analisi di aspetti tecnici e scientifici agli aspetti di sostenibilità rilevati dalla geopolitica e dall’economia, alle riflessioni della filosofia sugli scenari futuri possibili, allo sguardo dell’urbanista sul “consumo” di paesaggio per scendere poi ad aspetti legati al nostro territorio, come alcune considerazioni sul reticolo idrografico veneto, sulla laguna, sul Mose.

La conferenza del 7 febbraio vedrà Stefano Soriani parlare di “Globalizzazione, sviluppo economico e sostenibilità” al Centro Culturale Candiani, a partire dalle ore 16. L’ingresso è gratuito.

L'intervento approfondirà le caratteristiche essenziali del processo di globalizzazione che ha accompagnato la crescita economica negli ultimi decenni, sottolineandone i principali problemi, sia sociali sia ambientali. Oggi viene ampiamente riconosciuta la necessità di una sua riforma nella direzione della sostenibilità. Il problema fondamentale è però la difficoltà di disegnare e promuovere sistemi di governo, ai diversi livelli (locale, nazionale, internazionale) in grado di armonizzare globalizzazione, sviluppo economico e sostenibilità nelle sue diverse dimensioni.