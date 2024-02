Gli assessori Mar e Zaccariotto alla presentazione del “Progetto Monumento. Architetture e ricerche per il Cippo del Milite Ignoto di Venezia”

Questa mattina, nel Chiostro della chiesa di Sant’Elena Imperatrice, sono stati presentati ed esposti i lavori realizzati dagli studenti dell’università IUAV di Venezia nell’ambito del “Progetto Monumento. Architetture e ricerche per il Cippo del Milite Ignoto di Venezia”, che ambisce ad una rivalorizzazione del Parco delle Rimembranze. L’iniziativa rappresenta il primo atto di una collaborazione tra l’Università Iuav di Venezia, l’Associazione Storica Cimeetrincee e il Centro Studi Ana-sezione di Venezia, con il supporto del Comune di Venezia e dalla Regione Veneto.

I progetti sono stati realizzati durante il corso di “Teorie e tecniche del progetto” dal titolo “Monumenta. Architettura e potere” tenuto dalla professoressa Sara Marini nel corso di Laurea Magistrale in Architettura all’università IUAV nell’anno accademico 2023/2024.

A prendere parte all’inaugurazione, per l’Amministrazione comunale, l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto, e l’assessore all’Università, Paola Mar. Presenti, inoltre, alcuni rappresentanti delle associazioni coinvolte, cittadini e gli studenti che hanno realizzato i progetti.

“La nostra presenza oggi è il frutto di una forte convinzione nel valore di questo progetto, dedicato al ricordo dei caduti durante la Prima guerra mondiale - le parole dell'assessore Mar - È essenziale, per tramandare la nostra storia, promuovere il dialogo intergenerazionale. Nell'entusiasmo e nell'impegno dei nostri studenti vedo una risorsa preziosa, e auspico che insieme possiamo raggiungere traguardi significativi nel nostro intento di commemorare e onorare chi, in passato, ha dato la propria vita per la Patria”.

“Sono felice oggi di vedere realtà così varie e differenti unite in un progetto dal grande valore storico e sociale - ha aggiunto l'assessore Zaccariotto - La sinergia raggiunta tra le associazioni, i giovani, l'università e l'istituzione, trovo sia già in partenza motivo di soddisfazione, che va oltre il semplice risultato finale. Questo progetto, nato con l'intento di commemorare i giovani soldati che hanno perso la vita, riflette la nostra responsabilità, come Amministrazione pubblica, nel preservare la memoria storica. In un periodo in cui il ricordo rischia di svanire, è essenziale impegnarsi in progetti che consentano alle future generazioni di conoscere e comprendere il passato. Spero che questa iniziativa possa essere il punto di partenza per un impegno costante nel preservare la memoria collettiva”.

A seguire, il simbolico taglio del nastro e la presentazione dei progetti, durante la quale gli assessori hanno avuto modo di creare un momento di confronto e dialogo con gli studenti.