L'assessore Besio a Mogliano Veneto per l’inaugurazione del Monumento dedicato agli Alpini nel Mondo

Si è tenuta questa mattina a Mogliano Veneto la cerimonia di inaugurazione del Monumento agli Alpini nel Mondo, opera del Maestro d'Arte Fabio Ceolin.

Diverse le autorità presenti, in rappresentanza del Comune di Venezia ha preso parte all'iniziativa l'assessore alle Politiche educative, Laura Besio, presente anche il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato oltre che le Associazioni Combattentistiche e d'Arma del territorio.

La cerimonia è cominciata con la sfilata delle autorità al Monumento ai Caduti di fronte al Municipio di Mogliano Veneto, conseguente Alzabandiera e Onori ai Caduti, dove sono stati ricordati i valori e le virtù umane degli Alpini quali: fedeltà alla Patria, amicizia, solidarietà, senso del dovere e del sacrificio.

"Gli alpini sono costantemente impegnati in missioni estere e di supporto nel territorio nazionale, in caso di eventi estremi. Furono costituiti il 15 ottobre 1872 a Napoli, e risultano essere il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo, originariamente creato per proteggere i confini montani settentrionali dell'Italia", è stato ribadito.

Successivamente, il corteo si è spostato all'interno del Duomo Arcipretale di Santa Maria Assunta dove si è tenuta la Santa Messa presieduta dal parroco di Mogliano Veneto, don Samuele Facci. Con l'occasione, è stato anche benedetto il nuovo gagliardetto alla presenza, tra gli altri, della madrina dell'evento, Ines Ronchin Fiacchi, moglie di uno dei fondatori della Sezione Alpini di Mogliano Veneto, reduce, tra l'altro, della terribile Campagna di Russia.

Al termine della Messa, la cerimonia è poi proseguita nell'area verde delle ex scuole medie "Rossi" in via Terraglio, dove si è proceduto con lo scoprimento dell'opera e la sua benedizione.