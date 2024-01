Giorno della Memoria: a Venezia il concerto "Musiche d'Inciampo", a Campalto inaugurata la mostra "L'Ultimo inganno"

Proseguono sul territorio comunale le iniziative promosse dalla presidenza del Consiglio comunale per le celebrazioni del Giorno della Memoria. Questa sera nella sala San Leonardo a Venezia si è tenuto il concerto “Musiche d’Inciampo”. All'appuntamento musicale, intervallato da alcune letture a tema a cura dell’associazione Voci di Carta, è intervenuta la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano che ha ringraziato il Servizio Produzioni Culturali del Comune di Venezia per l'organizzazione dell'evento: "Questo concerto è un tassello importante del percorso della Memoria, che questo mese sta caratterizzando la città. Musiche d'inciampo ci riporta alla memoria le pietre d'inciampo. Questa sera, con il valore culturale-artistico della musica si ripercorre la tragedia della Shoah, che ha coinvolto anche il nostro paese, con un inciampo emotivo".

Un'altra occasione di riflessione è stata l'inaugurazione della mostra “L’ultimo inganno”, del maestro Walter Marin, allestita al Centro Culturale Pascoli a Campalto e organizzata dalla Municipalità di Favaro Veneto. "Una mostra che ci riporta in maniera cruda all'orrore dell'Olocausto e dei campi di sterminio nazisti perché attraverso le figure trasposte su delle statue, viviamo direttamente l'attesa di entrare in quelle che venivano soprannominate docce, ma che in realtà rappresentavano un viaggio verso la morte - ha commentato Damiano - Accogliamo questi momenti come comunità per sollecitare ognuno di noi a far sì che questo orrore non accada mai più. Sappiamo a quanto la crudeltà umana possa spingersi. Speriamo di lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore rispetto anche a quello che sta accadendo oggi. La memoria deve essere un esercizio quotidiano che non si fermi solo a questa settimana o a questo mese, in occasione del Giorno della Memoria, ma sia qualcosa che ognuno di noi possa portare dentro di sè in ogni momento della propria vita".