Giornata della Memoria 2024: consegnati i “Bulbi della Memoria” agli studenti della Municipalità di Chirignago Zelarino

Questa mattina la presidente del Consiglio comunale di Venezia e i consiglieri della Municipalità di Chirignago Zelarino Chiara De Pieri, Alvise Mason, Miriam Pessot, Luisa Rampazzo, Mattia Vedova e Aurora Vigoni si sono recati all’Istituto comprensivo Cristoforo Colombo di Chirignago per la consegna dei “Bulbi della Memoria” in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2024.

L’iniziativa, organizzata dalla Presidenza del Consiglio comunale e dalla Municipalità di Chirignago Zelarino in collaborazione con le scuole primarie e secondarie, consisteva nel dono alle classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria di primo grado di tutta la municipalità di un kit contenente bulbi di crocus e narcisi. I ragazzi si occuperanno poi di piantare i bulbi e averne cura, per vederli fiorire e crescere.

“Si tratta di un gesto simbolico che gli studenti e i loro insegnati potranno compiere – ha spiegato la presidente Damiano – per coltivare e far fiorire la memoria, affinché rimanga sempre viva. Allo stesso modo l’Amministrazione comunale non si limita a celebrare un solo giorno della memoria ma ‘coltiva’ un intero mese di iniziative e momenti significativi per non dimenticare. Questo messaggio è rivolto soprattutto alle nuove generazioni, perché non dimentichino quello che è stato e possano invece portare nel mondo messaggi di pace, rispetto e fratellanza”.

La galleria fotografica v41.it/L1crh