FREQUENZE VEZ 2024: Giovani e Generattività. Protagonisti del presente, creatori di futuro. Dal 21 dicembre al via le iscrizioni gratutite ai corsi

La Rete Biblioteche Venezia presenta per il 2024 la nuova progettualità dedicata ai giovani e sostenuta dalla Regione del Veneto nell’ambito dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili dal titolo Giovani e Generattività. Protagonisti del presente, creatori di futuro, rivolte ad una fascia d’età 14 - 35 anni.

Tutte le attività sono gratuite e inizieranno da gennaio 2024. Le iscrizioni sono obbligatorie fino ad esaurimento posti disponibili e partono dal 21 dicembre 2023.

La finalità generale, in continuità e a integrazione delle progettualità precedenti e complementari, è stimolare la formazione dei giovani affinché intreccino in gruppo relazioni, esperienze, energie e idee, in uno spazio fisico sicuro come le biblioteche di pubblica lettura, dove non si incontrano solo libri. Sono tre i progetti che la Rete Biblioteche Venezia ha ideato e sviluppato assieme ad altrettanti soggetti, individuati nel territorio per professionalità, competenza e innovatività: Associazione Culturale Animare Venezia, Società Studio Giochi di Venezia e la riconferma dell’Associazione Venezia Comix, visto l’ottimo risultato e il successo dell’edizione “Corti in azione 2023” che ha visto la produzione del corto il Buio davanti, recentemente proiettato alla Casa del Cinema.

Nella fase di coprogettazione dei percorsi fatta da Rete Biblioteche Venezia, sono stati coinvolti fin da subito ragazzi giovanissimi provenienti dal Servizio civile, da percorsi di stage e tirocini, impegnati nelle biblioteche comunali, al fine di rendere le proposte vicine e adeguate ai bisogni e ai gusti dei ragazzi cui i progetti si rivolgono. Le biblioteche individuate per le attività sono la Biblioteca di Carpenedo Bissuola, rinnovata nella primavera 2023 come spazio interamente dedicato ai giovani adulti, e la Biblioteca civica VEZ nei nuovi ambienti che saranno inaugurati nel 2024.

Tre percorsi dunque, assolutamente gratuiti, tra cui i ragazzi a partire dai 14 anni possono frequentare con una semplice iscrizione, per ideare, progettare, costruire, diventare protagonisti di laboratori creativi che sviluppano l’ingegno, il lavoro insieme e la conoscenza di arti e saperi. La prima proposta sono i laboratori New Genera(c)tion, gestiti in collaborazione con l’Associazione Culturale Animare Venezia, licenziataria del format TEDx Venezia, un gruppo di giovani volontari del territorio, di diversa esperienza e professionalità, che lavorano per realizzare Talk e eventi formativi su diversi focus. I ragazzi partecipanti impareranno come si costruisce un evento e lavoreranno per realizzare rassegne a partire dai temi di loro interesse, poi trattati da esperti e performer in momenti di festa e condivisione aperti liberamente al pubblico. Sarà posto l’accento sulle competenze di tipo organizzativo, comunicativo e relazionale, necessarie per la buona riuscita di un evento, nell’ottica di una formazione in itinere, in affiancamento ai tutor, al fine di sostenere e ampliare il gruppo e acquisire competenze professionali.

Masters in games: i segreti del game designer, sono laboratori gestiti in collaborazione con la Società Studio Giochi di Venezia, società leader nella ideazione, progettazione e produzione di giochi da tavolo, di ruolo e enigmistici a livello internazionale. I maestri del gioco organizzeranno una serie di appuntamenti di gioco in Biblioteca di Carpenedo Bissuola, momenti per svagarsi scoprendo i meccanismi sottesi ai giochi da tavolo più all’avanguardia e gli aspetti culturali connaturati al gioco stesso, ma non solo: clou del progetto è l’individuazione di un gruppo di ragazzi che partecipi a un laboratorio di ideazione e creazione di un nuovo gioco da tavolo condotto da Studio Giochi.

Obiettivo del progetto è proporre il gioco come offerta culturale e come prospettiva di ingaggio dei giovani in termini sia di socializzazione che di opportunità professionale, il cui risultato finale è la progettazione e la realizzazione di un prototipo di gioco da tavolo che sarà testato e proposto come candidato al prestigioso Premio Archimede.

Con la seconda edizione di Corti in Azione. Dal soggetto alla produzione di un cortometraggio, gestita con la collaborazione dell’Associazione Venezia Comix, i ragazzi potranno apprendere nel terzo percorso come raccontare per immagini, passando dalla scrittura allo story-board, dalla produzione di un video alla sua proiezione al pubblico per un gran finale. Il laboratorio didattico e pratico sarà orientato a guidare i partecipanti alla realizzazione di un cortometraggio cinematografico e sarà fondato sulla collaborazione e divisione dei ruoli: diverse competenze confluiscono per creare un unico prodotto, creando nuove consapevolezze sulle diverse figure professionali che il settore prevede.

Per informazioni, iscrizioni e date degli appuntamenti consultare il sito https://www.comune.venezia.it/it/content/frequenze-vez-2024-protagonisti... Biblioteca Carpenedo Bissuola, tel. 3341083608