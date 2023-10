La presidente Damiano al museo M9 per il convegno "L'indipendenza delle donne"

Si è tenuto questo pomeriggio al museo M9 di Mestre il convegno dal titolo "L'indipendenza delle donne", che ha posto l'attenzione sull'importanza dell’indipendenza economica delle donne come baluardo contro la violenza di genere, sulle discipline STEM e le molte opportunità professionali a esse collegate, sui valori e sulle potenzialità dello sport e sulle eccellenze manageriali nell’ambito del hospitality.

Il convegno, organizzato dall'associazione Mestre Mia, l'Università Ca' Foscari Venezia e la casa editrice Linea edizioni, ha goduto del patrocinio del Comune di Venezia, della Regione Veneto e dello stesso Museo del 900.

"Oggi è un importante momento di riflessione, propedeutico per quello che sarà per la nostra città il Novembre Donna - è intervenuta così la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - come Amministrazione comunale siamo costantemente impegnati per fare delle riflessioni su temi importanti, ad esempio attraverso il nostro centro antiviolenza e grazie alla sensibilità delle associazioni come Mestre Mia, faremo il punto sul nostro territorio su quella che è una vera e propria piaga sociale, quale la vioenza di genere".

Damiano ha inoltre ricordato che il Marzo Donna sarà un intero mese dedicato alle donne. "L'indipendenza è un baluardo - ha affermato Damiano - soprattutto per quelle donne vittime di violenza, non solo fisica ma anche economica, all'interno delle mura domestiche. Spesso le donne che arrivano da noi non sono autonome e hanno paura di denunciare, ma l'indipendenza economica è fondamentale".

Damiano ha poi concluso: "L'indipendenza è un tema che riguarda anche le donne comuni, che spesso si ritrovano a rinunciare ai propri sogni, perché di fronte al bivio della scelta fra carriera o famiglia. Le istituzioni hanno un compito fondamentale nell'agevolare i sistemi di welfare, facendo si che le donne non debbano rinunciare al proprio lavoro. Le donne indipendenti riescono a dare una spinta alla crescita economica di un paese, devono essere libere di scegliere i propri percorsi, libere di realizzarsi e libere di vivere la propria vita".

L'incontro ha voluto anticipare la maratona di sensibilizzazione che si terrà sempre al M9 il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, precedendo e collegandosi anche alla Giornata mondiale dei diritti umani prevista per il 10 dicembre.