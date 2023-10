Il 4 e 5 ottobre a Venezia si tiene il convegno internazionale “Tintoretto e il paesaggio. Temi e contesti”

L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Scuola Grande di San Rocco promuovono un convegno interdisciplinare dedicato a Jacopo Tintoretto e il tema del paesaggio. Il progetto, che si colloca al termine di una stagione ricca di riflessioni sul pittore, muove dalla constatazione che indagini sul ruolo del paesaggio nella pittura tintorettiana, ma anche sulla sua ricezione, non hanno finora goduto di una adeguata attenzione.

Mentre le scene architettoniche sono state indagate ripetutamente, sui paesaggi invece non esistono studi specifici recenti e Tintoretto è stato quasi del tutto escluso dalle numerose riflessioni sull'ambiente dipinto che si sono addensate negli ultimi anni. Nella letteratura non mancano tuttavia puntuali spunti di riflessione, ma essi appaiono decontestualizzati e quasi sempre non hanno suscitato analisi e discussioni critiche.

È questo quindi il senso delle due giornate di incontro, che intendono approfondire tali temi e contesti al fine di proseguire l'indagine del contributo che il maestro veneziano ha dato all'evoluzione della pittura nell'epoca successiva. Numerosi gli esperti a confronto e le riflessioni proposte.

Il convegno si svolgerà mercoledì 4 nella Scuola Grande di San Rocco (inizio alle ore 11) e giovedì 5 ottobre all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti (apertura dei lavori alle 9.30). In allegato il programma delle due giornate.

L’iniziativa è organizzata con il contributo della Regione del Veneto.