A Forte Marghera prende il via “Fortenebra 2”, l’evento gratuito per bambini e adulti dedicato all’horror e al thriller

Un weekend dedicato agli amanti dell’horror e del thriller, che prende vita negli spazi di Forte Marghera proponendo una grande varietà di attività, laboratori, incontri, proiezioni. E’ tornato “Fortenebra 2”, la manifestazione organizzata da VeneziaComix, con la collaborazione di Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, Fems Du Cinema, che gode del patrocinio del Comune di Venezia.

Oggi, all’apertura, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, che ha ringraziato gli organizzatori per aver dato vita a una seconda edizione ancora più ricca di eventi. “Un ottimo modo per prepararsi all’arrivo di Halloween venendo qui a Forte Marghera e immergendosi in un clima festoso e conviviale. Due giornate che saranno ricche di giochi, laboratori, incontri, con l’imperdibile fiera mercato di domani. Già ora ci sono diversi bambini che si stanno dilettando in attività che stimolano la fantasia e la creatività, che è importantissimo”.

La giornata, iniziata con diversi workshop per i bambini, proseguirà con numerosi altri eventi. Dalle 14 alle 16 si svolgeranno altri laboratori di gioco, fumetto e disegno, sempre destinati ai bambini. Poi, dalle 16 circa, si partirà con le proiezioni: “Hocus Pocus”, nel pomeriggio, rivolto principalmente a bambini e ragazzi, e “Suspiria” di Dario Argento, in orario serale, per gli adulti. Prevista anche, alle 18.30, la conferenza “Antichi misteri – nuove scoperte” nel corso della quale verrà presentato il libro “Antarctica – il mistero del lago Vostok”, alla presenza dell’autore Antonio Pra.

Grande attesa per la fiera mercato di domani, che ospiterà 16 operatori del settore gioco e fumetto selezionati tra i migliori del Veneto.