The Venice Glass Week raggiunge anche Mestre con la mostra diffusa “Fiori in vetrina”

La settima edizione di The Venice Glass Week ha ufficialmente preso il via e ha raggiunto, con i suoi colori e le sue opere, anche Mestre. Ogni anno, infatti, sotto una veste diversa, il festival internazionale del vetro porta i suoi colori e le sue forme anche nella terraferma. In questa settima edizione sarà infatti l'iniziativa 'Fiori in vetrina' ad impreziosire il centro di Mestre, una mostra diffusa inserita all'interno del ricco palinsesto proposto da The Venice Glass Week, dal titolo 'Perle in fiore in mosaici di colori', il cui filo conduttore riprende l’affascinante esplorazione del mondo delle perle veneziane.

Nello specifico, le vetrine di alcuni negozi del centro hanno esposto delle opere di maestria artigianale, sotto forma di composizioni floreali di vetro realizzate da diversi artisti e maestri, con l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e rivitalizzare il vetro e le sue molteplici componenti artistiche e produttive.

In occasione della partenza ufficiale della mostra, avvenuta oggi, l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, e la dirigente Area Attività Museali della Fondazione Musei Civici, Chiara Squarcina, hanno ammirato le opere esposte in alcune delle vetrine dei 13 esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

“Un’antica tradizione che trova la sua declinazione nella contemporaneità e che arricchisce anche Mestre”, ha dichiarato l’assessore Mar. “L’esposizione nelle vetrine è molto ben curata, l’opera in vetro infatti si sposa molto bene con gli articoli già esposti. Questa è una mostra che lascia il segno in città di quella che è la maestria artigianale dei nostri maestri del vetro”.

La mostra diffusa abbellirà il centro di Mestre da oggi, 9 settembre, fino al 1° ottobre 2023.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, FAI CENTRO! Mestre Shopping District e Vela Spa.

Inoltre, nella biblioteca civica VEZ di Mestre, verrà inaugurata questa sera, alle 18, la mostra “Fiori di vetro”, dove verranno esposte le opere di Benedetta Gaggia e Minako Shimonagase. L’esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito, fino al 1° ottobre 2023, con orario 9-20 dal lunedì al sabato. Anche questa iniziativa culturale è stata promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia.