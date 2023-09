La consigliera delegata Pea all’inaugurazione della mostra dei finalisti del Premio Mestre di Pittura 2023

Questa sera al Centro Culturale Candiani si è svolto il vernissage della mostra dei sessanta finalisti del Premio Mestre di Pittura 2023. All’evento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno preso parte la consigliera delegata a "Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”, Giorgia Pea, e il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto.

La visita alle opere finaliste del premio è stata preceduta da un incontro di presentazione al quale sono intervenuti, tra gli altri, Cesare Campa, presidente dell’Associazione Il Circolo Veneto, Mattia Agnetti e Elisabetta Barisoni per i Musei Civici di Venezia e la consigliera Giorgia Pea. Il concorso, infatti, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è stato organizzato dall'Associazione Il Circolo Veneto insieme alla Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno di diverse istituzioni culturali e il patrocinio, tra gli altri, dal Comune di Venezia.

Nato ormai sette anni fa, il Premio Mestre di Pittura ha vissuto un’evoluzione nel tempo, diventando sempre di più un appuntamento di valenza internazionale. Gli artisti che hanno partecipato, infatti, non sono solo italiani, ma vengono da tutto il mondo: Svizzera, Giappone, Cina, Messico sono solo alcune delle nazionalità rappresentate.

"E' un premio che cresce ogni anno di più, frutto dell'impegno di molte persone, alcune qui presenti, altre che lavorano dietro le quinte per permettere la realizzazione di politiche culturali inclusive come questa, che soddisfano la sete di cultura della cittadinanza - ha dichiarato la consigliera Pea nel suo intervento - In particolare, vorrei porre l'accento sulla gratuità della mostra dei finalisti del Premio Mestre di Pittura, così come gratuite sono tutte le mostre che sono state allestite dai Musei Civici di Venezia qui al Centro Culturale Candiani, scelta attuata anche in un'ottica di valorizzazione della terraferma veneziana. A nome dell'Amministrazione comunale, ringrazio tutte le persone e le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo premio, in particolare il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa. E' veramente un premio che premia la città".

L’allestimento, spiega il curatore Marco Dolfin, segue le sensibilità degli autori, creando delle sezioni che raggruppano opere di artisti appartenenti talvolta a generazioni e stili espressivi diversi.

Oltre alle opere dei sessanta finalisti, è esposto in mostra il dipinto inedito di Luigi Voltolina, vincitore del Premio alla Carriera per il suo contributo alla storia artistica della città. Inoltre, è presente il trofeo in vetro, promosso dal Consorzio Promovetro Murano, per il vincitore del primo premio assegnato dalla giuria tecnica. Esposto anche il trofeo premio della giuria popolare, scultura in bronzo tratta dal bozzetto del primo classificato al premio di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

La mostra aprirà al pubblico da domani, sabato 16 settembre, sino a domenica 15 ottobre, e sarà visitabile tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 16 alle ore 20, con ingresso libero.

Venerdì 6 ottobre alle ore 20, al Teatro Toniolo di Mestre, si terrà la cerimonia di premiazione.