Da venerdì 1 a domenica 3 settembre torna il “Ciani Live Aid”, l’evento dell’estate di Zelarino che unisce musica e solidarietà. L’iniziativa rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Presso l’Area impianti sportivi di via Castellana 163 ci saranno tre giorni di festa per celebrare il ricordo e la passione per la musica di Gianluca “Ciani” Pistolato, batterista mancato nel 2019 a soli 44 anni a causa del cancro. L’evento è organizzato a ridosso del compleanno di Ciani, il 31 agosto, dagli amici storici del batterista, che hanno scelto di ricordarlo unendo musica e solidarietà. Tre serate ad ingresso gratuito e ogni sera sul palco tre diverse band. Ad aprire la festa, venerdì 1, ci saranno i Kairos, Prog & Rock cover band; i Police project, Police tribute band e i Queen Mania, una delle migliori tribute band dello storico gruppo inglese, riconosciuta anche a livello Europeo. Sabato 2 sarà la volta dei Funkasin street band, Funky street band; dei 24k magic, Bruno Mars tribute band e degli Abba dream, Abba tribute band che regaleranno uno spettacolo anni ’70 grazie a bellissime coreografie, costumi e splendide voci. Il gran finale, di domenica 3 vedrà invece sul palco i Marna, band di Alternative Rock italiano; i Pitura Stail, Pitura freska tribute band e gli Havana club, Vasco Rossi tribute band che ha conquistato il terzo posto nella terza edizione di “Tale e quale show”.

Anche per questa edizione la solidarietà sarà protagonista sul palco del Ciani Live Aid. L’Associazione Ciani 4Ever, che organizza l’evento, ha scelto di continuare il percorso intrapreso già nel 2019 focalizzato a migliorare la vita dei pazienti oncologici attraverso il potenziamento e l’ampliamento della copertura dei servizi di supporto agli stessi sul territorio veneziano. Un progetto ambizioso, portato avanti col patrocinio e in collaborazione con tre importanti realtà istituzionali: ULSS3, IOV - Istituto Oncologico Veneto ed AVAPO Mestre. Chi desidera sostenere l’impegno solidale del Ciani Live Aid potrà farlo in tre modi diversi: partecipando attivamente all’evento; acquistando i gadget e le magliette dell’edizione 2023, che i volontari venderanno durante le tre serate presso il gazebo dell’Associazione o effettuando una donazione (indicazioni presenti sul sito www.cianiliveaid.com).

Come in ogni vera festa che si rispetti, accanto alla musica e all’impegno, non mancherà il buon cibo. I diversi stand gastronomici proporranno un ricco menù, con snack, aperitivi, mozzarelle, primi e secondi piatti.